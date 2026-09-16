Gefechte im Jemen dauern weiter an

Saudische Kampfflugzeuge hätten innerhalb von 24 Stunden 40 Luftangriffe in Marib und den weiteren Provinzen Taiz und Hajjah geflogen, teilten die Houthi mit. Saudi-Arabien kommentierte dies nicht. Die Regierungstruppen erklärten, sie hätten auch Houthi-Ziele im Raum Mokka am Roten Meer angegriffen.

Marib ist im Bürgerkrieg schon lange umkämpft und strategisches Ziel unter anderem wegen der dortigen Öl- und Gasvorkommen. Auch die Lage als Knotenpunkt zwischen mehreren Provinzen im nordwestlichen Zentrum des Landes macht Marib bedeutsam. Im Zuge der jüngsten Houthi-Offensive an der Westküste kommt es auch an verschiedenen Fronten in Marib zu neuen Kämpfen.

Eine mit der Regierung verbündete Miliz im Südjemen, die Riesen-Brigaden, berichteten ebenfalls von Kämpfen mit den Huthi in der Nähe der Meerenge Bab al-Mandab. Dabei seien zwei Fahrzeuge der Huthi zerstört und deren Insassen getötet worden.

Der schnelle Vormarsch der Houthi an der Westküste hat gezeigt, wie brüchig das Bündnis der regierungstreuen Kräfte im Jemen ist. Die sogenannten Nationalen Widerstandskräfte erklärten, die Houthi hätten den Einsatz über Monate vorbereitet und seien mit mehr als 70.000 Kämpfern vorgerückt. Sie hätten mit Dutzenden Raketen, Drohnen und Sprengstoff-Booten angegriffen. Nach Schätzungen von 2024 zählen die Huthi etwa 350.000 Kämpfer.