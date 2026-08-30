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Gedenkfeiern für Norwegens verstorbenen König Harald

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Der verstorbene König Harald V. war sehr beliebt
©APA, dpa, Elisa Schu
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Nach dem Tod von König Harald V. sind am Sonntag Gedenkgottesdienste an vielen verschiedenen Orten in Norwegen geplant. Auch in der Domkirche in Oslo erinnern sich die Menschen am Vormittag gemeinsam an den Monarchen, der am Freitagmorgen im Alter von 89 Jahren gestorben ist. An dem Gottesdienst dort nimmt auch Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Störe teil.

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Seit Samstag liegen im ganzen Land Kondolenzbücher aus, in die sich die Menschen eintragen können, um so Abschied zu nehmen. Tausende strömen seit der Nachricht vom Tod des beliebten Königs zum Schlossplatz, um Blumen und Briefe niederzulegen, Kerzen anzuzünden und sich gemeinsam an Harald V. zu erinnern. Neuer König ist dessen Sohn, Haakon VIII.

Der 53-Jährige und seine Kinder, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), sowie die nun verwitwete Königin Sonja (89) nehmen dagegen nach Angaben des Hofs am Gedenkgottesdienst in Asker in der Nähe des Wohnsitzes von Haakons Familie, Schloss Skaugum, teil.

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