Fünf weitere Jahre Haft für iranischen Regisseur Panahi

Der 66-Jährige war Anfang April mitten im Krieg zurück in seine Heimat gereist. "Vergangene Woche teilte mein Mandant mit, dass seine Bankkonten gesperrt wurden", sagte Nili der Zeitung. Seine Nachforschungen bei der Justiz hatten dann aufgedeckt, dass Panahi in Abwesenheit verurteilt worden war.

Zuvor hatte die iranische Justiz den Starregisseur wegen "Propaganda gegen das System" bereits zu einem Jahr Haft verurteilt. Als zentralen Beweis führte ein Gericht seinen heimlich gedrehten Film "Ein einfacher Unfall" an. Das Werk gewann 2025 die Goldene Palme in Cannes und war zudem für die Golden Globes und die Oscars nominiert. Panahi gilt seit Jahren als prominenter Kritiker im Iran. Er war von Juli 2022 bis Februar 2023 inhaftiert. Seit Jahren unterliegt er Einschränkungen bei beruflicher Tätigkeit und Reisen.