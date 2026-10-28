Kunstpreis des Landes NRW an Herbert Grönemeyer

Grönemeyer ist einer der erfolgreichsten Musiker in Deutschland. Er habe die kulturelle Besonderheit und Stärke des Ruhrgebiets in die Welt getragen, betonte Kulturministerin Ina Brandes (CDU) in einer Mitteilung. Seine Hymne "Bochum" drücke den Charakter und Stolz einer ganzen Region aus. Sein Album "4630 Bochum" zähle zu den Klassikern deutscher Musikgeschichte.

Der Sänger und Schauspieler - geboren in Göttingen und aufgewachsen in Bochum - erhält die Ehrung aber auch für sein gesellschaftspolitisches Engagement. "Sein unermüdlicher Einsatz für Demokratie, Zusammenhalt und Gerechtigkeit ist bewundernswert und ein Vorbild für alle Menschen", betonte Brandes. Er mache sich stark gegen Spaltung, für Armutsbekämpfung und Demokratie. Die Verleihung findet am 17. November in Düsseldorf statt.