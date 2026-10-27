Neil Young klagt gegen Song-Nutzung durch Trump

"Das Lied steht für das genaue Gegenteil von allem, wofür Donald J. Trump steht", heißt es in den Unterlagen. Der Sänger wirft dem Wahlkampfkomitee "Trump 47" einen Verstoß gegen das Urheberrecht vor. Das 1989 veröffentlichte Lied sei mehrmals ohne Youngs Erlaubnis auf Wahlkampfveranstaltungen der Republikaner gespielt worden, heißt es weiter, unter anderem am 12. Oktober kurz vor einem Auftritt des US-Präsidenten. Young hatte Trump zuletzt als schlechtesten Präsidenten in der Geschichte der USA bezeichnet.

Der Sänger hatte bereits 2020 wegen Urheberrechtsverletzung geklagt, nachdem bei einer Trump-Kundgebung neben "Rockin' in the Free World" auch "Devil's Sidewalk" gespielt worden war. Danach habe sich eine andere, Donald Trump nahestehende Gesellschaft verpflichtet, die beiden Lieder künftig nie mehr ohne entsprechende Lizenz und Erlaubnis von Young zu verwenden, heißt es in dem Gerichtsdokument.

Auch andere Musiker wehren sich immer wieder gegen die nicht genehmigte Nutzung ihrer Songs durch Trump. 2020 gingen die Rolling Stones, die Familie von Tom Petty, Phil Collins und Linkin Park mit Unterlassungserklärungen gegen die Nutzung ihrer Musik vor. 2024 reichte zudem die Band The White Stripes eine Klage wegen ihres Songs "Seven Nation Army" ein.

Zuletzt verlangte die Band Alphaville im April 2026 die Entfernung eines KI-Videos mit ihrem Hit "Forever Young". Außerdem untersagte sie Trump sowie der Republikanischen Partei jede weitere Nutzung ihrer Musik.