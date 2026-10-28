Brief der Stones an Charlie Watts wird versteigert

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Der Brief, mit dem Schlagzeuger Charlie Watts einst von den Rolling Stones angeworben wurde, soll in New York versteigert werden. "Lieber Charlie", schrieb Brian Jones darin im Jahre 1962, "wir suchen einen guten Schlagzeuger". Der bisherige der Band, die sich wenig später unter anderem mit Jones, Mick Jagger und Keith Richards als Rolling Stones formierte, sei "grauenhaft". Wie genau Watts auf den Brief reagierte, ist nicht überliefert - er wurde aber 1963 Bandmitglied.

von APA