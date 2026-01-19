Zum Ende von MTV kommt das FPÖ-Radio Austria First

Doch während der Abgesang aufs Radio überzogen war und bloß den Bedeutungsverlust beschrieb, sind kurze Bewegtbilder heute dominanter denn je. Es gibt lediglich wichtigere Kanäle für ihre Verbreitung. Zum Beispiel YouTube. Die populärkulturelle Normierung ist dabei allumfassend. In Österreich nutzt das die FPÖ besonders gut. Ihr YouTube-TV mit einer Viertelmillion Abonnenten bildet den Kern eines eigenen Medienhauses, mit dessen PR-Beiträgen die Partei kritischer journalistischer Hinterfragung zunehmend ausweicht. Am Samstag erhält diese Propaganda-Fabrik einen neuen Kanal: Austria First.

Dabei gilt es, vorerst ein paar Widersprüche aufzulösen: Denn dass „Österreichs erstes Patriotenradio“ einen englischsprachigen Namen trägt, wirkt nur bedingt logisch. Dass im Boom der Shorts – Mini-Videos auf Social Media – auf Hörfunk gesetzt wird, verblüfft noch mehr. Und die Verbreitung via Web und App wirkt zwar modern, liegt aber noch klar hinter herkömmlicher und DAB-Ausstrahlung. Via Antenne sind 80, per Digital Audio Broadcasting 60 Sender aus und in Österreich zu empfangen. Der Internet-Kanal hat als größten Vorteil, dass dafür keine rundfunkrechtlichen Verpflichtungen existieren.