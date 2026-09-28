Was den etablierten Politikbetrieb und auch zahlreiche Redaktionen eint, während sich die Republik massiv verändert: Ratlosigkeit. So mühen sich seit Jahren auch Kommunal- und Landespolitiker von Union, SPD und Grünen gerade im Osten zu erklären, warum die Kernforderungen der AfD mittel- und langfristig nicht Probleme lösen, sondern schaffen. Etwa der Plan, wieder Gas und Öl in Russland zu kaufen. Das würde die alten Abhängigkeiten Deutschlands wiederherstellen und das Land erneut erpressbar machen. Es würde das Land zurück in die Verhältnisse führen, die mit dem russischen Vollinvasionsversuch der Ukraine den Zeitenwende-Schock ausgelöst haben – die große außenpolitische Zäsur.

Die AfD fordert – inspiriert von Martin Sellner – immer lauter „Remigration“. Doch gerade in den strukturschwachen Regionen des Ostens fehlen besonders viele Arbeitskräfte, die etwa in der Pflege tätig sein könnten. Zudem will die AfD der Ukraine jede Unterstützung verweigern und ist für „Frieden mit Russland“. Das wäre jedoch kein Frieden in Selbstbestimmung und Freiheit für Russlands Nachbarstaaten. Würde Deutschland über deren Köpfe hinweg tatsächlich Außenpolitik machen, hätte die Bundesrepublik schlagartig den größten Teil der Länder zwischen der deutschen Ost- und der russischen Westgrenze gegen sich.

Während viele Deutsche Russland gedanklich mit billiger Energie verbinden, ist im kollektiven Gedächtnis der Balten oder Polen der Hitler-Stalin-Pakt präsent. Und noch nie hat die AfD erklären können, warum es vor diesem Hintergrund im deutschen Interesse sein soll, zu einem Ausgleich mit Putins aggressiven Imperialismus zu kommen. Mehr noch: Ganz generell kann es für die Bundesrepublik Deutschland nicht von Vorteil sein, wenn auf dem Kontinent nach Jahrzehnten regelbasierter Ordnung wieder das Recht des Stärkeren gelten und damit die Europäische Union und die NATO bedeutungslos würden. Das alles ist banal, doch gerade AfD-Wählern dennoch kaum zu vermitteln.