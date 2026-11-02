Falscher Atomalarm per App: Was in der Ukraine und in Russland auf den Handys erschien

Am späten Abend des 1. November haben Unbekannte die ukrainische Warn-App „Powitrjana triwoha“ (Luftalarm) missbraucht, um gefälschte Meldungen zu verschicken. Die auf Russisch verfassten Nachrichten kündigten einen landesweiten Atomalarm an und spielten dabei auf die russische Mittelstreckenrakete Oreschnik an. In einer weiteren Meldung hieß es, die Menschen in Kiew sollten wegen der Gefahr eines Chemieangriffs nicht ins Freie gehen. Auch in der westukrainischen Region Transkarpatien wurden falsche Luftalarme ausgelöst.

Die Betreiber der App bestätigten den Vorfall in einer Mitteilung auf ihrem offiziellen Kanal: Unbefugte hätten in die Arbeit der App eingegriffen. Man habe die Push-Benachrichtigungen abgeschaltet und die App vorübergehend stillgelegt. Da die App keine persönlichen Daten speichere, bestehe für die Nutzerinnen und Nutzer keine Gefahr. Die ukrainische Luftwaffe stellte klar, dass keine radioaktive Bedrohung besteht.