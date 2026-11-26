Auch Kreutner - einer der Initiatoren des 2022 abgehaltenen Volksbegehrens für Rechtsstaatlichkeit und Antikorruption - stellte bei der Pressekonferenz mit dem Titel "Auf Fehlstart folgt nun Fehlzusage" klar, dass eine Umsetzung der vorliegenden Regierungsvorlage aus seiner Sicht schlechter wäre, als den Status quo zu belassen. "Das jetzige System ist definitiv besser als das vorgeschlagene, bei allen Mängeln." Reindl-Krauskopf erklärte dazu, das aktuelle System funktioniere: "Es ist ja nicht so, dass der Rechtsstaat von heute auf morgen tot wäre, wenn wir keine Reform der Weisungsspitze durchführen."

Das auch in der Regierungsvorlage erklärte Ziel der Errichtung einer unabhängigen und weisungsfreien Bundesstaatsanwaltschaft, die ihre Funktion frei von politischer Beeinflussung ausüben kann, stehe "im krassen Gegensatz zum Gesetzesentwurf". Ziel sei gewesen, die "Anscheinsproblematik" (Anschein des möglichen politischen Einflusses; Anm.) zu lösen, gemeint ist die Möglichkeit für die Justizministerin bzw. den Justizminister, eine inhaltliche Weisung für Einzelstrafsachen zu geben - man fürchte sich also vor "unsachlicher Einflussnahme".

Das derzeitige System sei aber ohnehin "transparent, was Weisungen angeht". Der oder die Minister bzw. Ministerin sei verantwortlich, wenn er oder sie von Empfehlungen des Weisungsrates abweiche, so die Expertin. "Wir sind in einem an sich gut funktionierenden System, was nicht bedeutet, dass man ein System nicht verbessern kann."

Der Entwurf aber biete keine Besserung, betonten die Experten. Denn die Möglichkeit der politischen Einflussnahme würde damit gesetzlich verankert und institutionalisiert werden, so Reindl-Krauskopf. Mit dem Entwurf würde der Nationalrat als politisches Vertretungsorgan zwangsläufig Einfluss auf die Personalauswahl nehmen sowie die Tätigkeit der Bundesstaatsanwaltschaft kontrollieren - "und zwar laufend", auch bei noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen. Außerdem sehe der Entwurf weiterhin vor, dass der Nationalrat die Möglichkeit haben wird, eine Ministeranklage gegen die Bundesstaatsanwälte zu bewirken. Das bedeute, die ständige politische Kontrolle würde somit nicht nur eine Möglichkeit sein, "sondern gesetzlich einzementiert".

Kritik übte sie auch daran, dass durch die Schaffung der Bundesstaatsanwaltschaft die Generalprokuratur in dieser aufgehen soll. "Das führt zu einer Schwächung der Position."

Ex-Justizminister Clemens Jabloner sprach von einem "eigenartigen und in der 2. Republik auch einzigartigen Vorgang der Rechtspolitik". Es sei "sehr erstaunlich, dass es zu einer Änderung kommen soll, die auf den einhelligen Widerstand der Behörden stößt", so der ehemalige Verwaltungsgerichtshofspräsident.

Wie auch Ikrath wünscht sich Jabloner nun eine Lösung im Zuge des parlamentarischen Prozesses. Man müsse vom "Herbst der Überhastung in den Winter der seriösen Überlegungen kommen", spielte er auf das Regierungsmotto des "Herbstes der Ergebnisse" an. Dabei könne man sich durchaus Zeit lassen: "Der Nationalrat ist keine Intensivstation, es gibt keinen Druck. Ob das nun zwei oder drei Monate länger verhandelt wird oder ein halbes Jahr, spielt überhaupt keine Rolle."

Scharfe Worte fand auch Verfassungsjurist Heinz Mayer: Es sei ein "Murks" herausgekommen, "der jetzt noch komplettiert wurde nach der Ablehnung des ersten Entwurfs in den Stellungnahmen". "Man hat zwei Monate später denselben Text noch einmal beschlossen und allen Kritikern quasi gesagt: Es ist uns wurscht". Es sei "schwer in Worte zu fassen", was man sich dazu denken soll, so Mayer.

Es handle sich um eine "Verschlechterung der Rechtslage". Angesichts der Überlegungen, die etwa aus Sorge vor einem FPÖ-nahen Justizminister von Verbesserungen reden würden, sagte Mayer: "Es wird noch viel ärger, wenn der Entwurf kommt. Das klingt so verbindlich, ist aber grundfalsch."

Ähnlich harte Kritik äußerte Ikrath. Der vorliegende Entwurf sei "weder sorgfältig in der Zielsetzung, eine von der Politik weisungsfreie Weisungsspitze zu schaffen" - noch sei er es in Hinblick auf die Folgewirkungen. Sofern man "nicht unterstellen will, dass es eher ein Tarn- und Täuschmanöver ist, um - statt einen parteipolitischen Einfluss zu beseitigen - diesen jetzt noch zu verstärken."

Dass der Entwurf nun im Parlament liegt, sei "möglicherweise eine Chance - und ich will noch nicht von der letzten Chance für diese Reform sprechen", sagte Ikrath. Es sei den Parlamentariern dringend zu empfehlen, von einer Beschlussfassung abzusehen, die nichts anderes als ein völliges Desaster auslösen kann."

Denn selbst wenn das Vorhaben im Parlament beschlossen werden sollte, werde "die gesamte betroffene Justiz dagegen stehen, die Zivilgesellschaft dagegen stehen und es wird vor allem auch keine Zustimmung der Grünen für die Verfassungsbestimmungen geben. Daher ist es eine Totgeburt." Daher sei es besser, eine parlamentarische Enquete zu veranstalten. "Es hat Qualität vor Tempo zu gehen."

Mit Blick auf Justizministerin Anna Sporrer, SPÖ, zog Ikrath auch eine Analogie zum Fußball: "Ein ressortzuständiger Minister ist so etwas wie Goalgetter. Wenn ich einen Goalgetter habe, der nie aufs Tor der anderen schießt, muss man sich fragen, ob er der richtige Goalgetter ist. Und wenn er dann ein Eigentor erzielt, muss man vielleicht einen der Trainer fragen, was er vom Goalgetter hält und welche Maßnahmen man setzen würde."

Auch die Leiter der Oberstaatsanwaltschaften Wien, Linz, Graz und Innsbruck meldeten sich am Donnerstag in einer gemeinsamen Stellungnahme unter dem Titel "Keine Verfassungsreform gegen den Rechtsstaat!" zu Wort. Ganz wesentliche Bedenken seien demnach im neuen Entwurf nicht berücksichtigt worden. Sie kritisierten den Bestellvorgang, wobei der Nationalrat die Mitglieder der Bundesstaatsanwaltschaft wählt und dabei die Vorschläge der Auswahlkommission beliebig oft verwerfen kann.

Die Oberstaatsanwälte plädierten daher für eine Ernennung der Bundesstaatsanwälte durch den Bundespräsidenten auf Grundlage des Besetzungsvorschlages einer unabhängigen justizinternen Auswahlkommission. Außerdem sollten die Bundesstaatsanwälte ausschließlich amtierende Richter und Staatsanwälte sein und unbefristet oder jedenfalls für zwölf Jahre bestellt werden. Eine parlamentarische Kontrolle bei laufenden Verfahren widerspreche internationalen Vorgaben; deren Kontrolle soll ausschließlich Gerichten obliegen.

Die Regierung hofft bei dem Projekt auf die Zustimmung der Grünen, da es für die Umsetzung eine Zweidrittelmehrheit im Parlament braucht. Die grüne Justizsprecherin und frühere Justizministerin Alma Zadić verkündete nun allerdings, dass es für ihre Partei keine Verhandlungen gibt, solange kein grundlegend überarbeiteter Entwurf auf dem Tisch liegt. "Wenn die Kritik aus so vielen Bereichen kommt und Expert:innen parteiübergreifend eine grundlegende Überarbeitung verlangen, kann die Regierung nicht einfach weitermachen wie bisher", appellierte sie in einer Aussendung.

Sie unterstützt den Vorschlag einer Enquete. Dem vorliegenden Entwurf würden die Grünen jedenfalls nicht zustimmen. Er enthalte weiterhin "entscheidende Schwächen" und schütze die Bestellung der Spitze der Bundesstaatsanwaltschaft nicht vor parteipolitischem Einfluss, so Zadić. Sie warf der Regierung vor, "sich ihre Bundesstaatsanwält:innen aussuchen und laufende Verfahren kontrollieren" zu wollen.