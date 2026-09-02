Europaminister beraten EU-Budget und Erweiterung

Beide Dossiers sind für Österreich von großer Bedeutung: Als Nettozahler wird auf einen nicht zu großen Anstieg des Budgetvolumens gedrängt, und als enger Verbündeter der Westbalkan-Staaten deren Aufnahme stark unterstützt. Der irische Ratsvorsitz hatte angekündigt, bis Oktober einen neuen Verhandlungsvorschlag vorzulegen. Bauer bekräftigte zuletzt im APA-Gespräch am Rande des Forum Alpbach Österreichs Position: "Das Gesamtvolumen muss sinken." Am Freitag werden die Minister mit ihren Amtskolleginnen und -kollegen aus den neun Kandidatenländern laut Agenda darüber sprechen, wie diese ihre Verwaltung auf einen EU-Beitritt vorbereiten können. Weiters werden die EU-Minister mit Erweiterungskommissarin Marta Kos über "Schutzklauseln" beraten, die in künftige Beitrittsverträge aufgenommen werden könnten.