ABO

Berlins Sanktionen wegen Drohne für Putin "schwerer Fehler"

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Putin offen für konkrete Gespräche zur Beilegung des Ukraine-Kriegs
©APA/APA/AFP/VYACHESLAV PROKOFYEV
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Der russische Präsident Wladimir Putin hat deutsche Strafmaßnahmen gegen Russland nach dem Vorfall mit einer Sprengstoff-Drohne auf dem Flughafen Leipzig/Halle als "schweren Fehler" bezeichnet. "Wo sind die Beweise?", fragte der Kremlchef auf einer Pressekonferenz in Bischkek in Kirgistan. Bisher vorgelegte Belege bezeichnete er als "gefälscht". Die Reaktion der deutschen Bundesregierung rund um Bundeskanzler Friedrich Merz sei vor allem innenpolitisch motiviert, so Putin.

von

News auf Google bevorzugen

"Merz hat das Vertrauen der Bürger verloren, da er die nationalen Interessen Deutschlands nicht schützt", sagte Putin nach dem Gipfeltreffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO). Die Zukunft der derzeitigen politischen Spitze Deutschlands stehe bei den kommenden Wahlen aufgrund der wirtschaftlichen Probleme auf dem Spiel.

Zuvor hatten Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt und Außenminister Johann Wadephul Russland verantwortlich gemacht für den Drohnenvorfall und Strafmaßnahmen angekündigt. Wadephul sagte, dass etwa das russische Konsulat in Bonn geschlossen werden soll. Zudem werde der Vertrag für das Russische Haus in Berlin gekündigt.

Wie Putin in Bischkek weiter sagte, haben russische Truppen im August 270 Quadratkilometer in der ukrainischen Region Donezk erobert. Außerdem sei eine große Gruppe ukrainischer Soldaten eingekesselt worden, fuhr der russische Präsident fort. Die russische Armee rücke auf die Städte Slowjansk und Kramatorsk vor und plane massive Angriffe auf die ukrainische Energie-Infrastruktur.

Zugleich zeigte sich Putin offen für konkrete Gespräche zur Beilegung des Konflikts, sollte es eine neue Dynamik geben. Er sei zuversichtlich, dass Russland siegen und die ukrainische Armee zusammenbrechen werde.

In this pool photograph distributed by the Russian state agency Sputnik, Russia's President Vladimir Putin and Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan hold a meeting on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Bishkek on September 1, 2026. (Photo by Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP)

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Deutschland: Außenminister Wadephul und Innenminister Dobrindt bei PK.
Politik
Berlin sieht Moskau hinter Leipziger Drohnenvorfall
Immer wieder werden Kinder zum Ziel
Politik
Israel: Hamas-Sicherheitschef in Gaza festgenommen
Meerenge für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger essenziell
Politik
Trump: Führen "große und gewaltige" Angriffe gegen Iran aus
IAEA-Chef Grossi lobt Kooperation mit syrischer Regierung
Politik
IAEA stellt 73 Tonnen Uran aus Assad-Ära in Syrien sicher
Sprengvorrichtung an Umspannwerk in Brandenburg gefunden
Politik
Schäden nach Angriff auf Umspannwerk in Deutschland
Verteidigungsmininsterin Tanner (M.). mit McEntee (l.) und Kallas (r.)
Politik
EU-Verteidigungsminister wollen Libanon-Mission fortsetzen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER