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Acht Verletzte bei russischen Angriffen auf Odessa

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Russland hat nach ukrainischen Angaben erneut die Schwarzmeer-Hafenstadt Odessa attackiert. Dabei seien acht Menschen verletzt worden, teilte der Leiter der Militärverwaltung der Stadt, Serhij Lyssak, auf Telegram mit. Außerdem seien Infrastruktur und Wohngebäude beschädigt worden. So sei ein 24-stöckiges Hochhaus getroffen worden. Nach einem russischen Angriff auf wichtige Energieanlagen in der Region Odessa seien vorübergehend mehr als 350.000 Haushalte ohne Strom.

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Dies teilte der Energieversorger DTEK mit. In den vergangenen Monaten hat Russland die Zahl und Intensität seiner Drohnenangriffe auf die Region Odessa deutlich erhöht. Das Gebiet gilt als einer der wichtigsten Knotenpunkte für den ukrainischen Außen- und Binnenhandel.

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