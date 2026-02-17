Wie realistisch ist ein europäischer Atom-Schirm?

Ein Kernpunkt ist die nukleare Verteidigung. An keiner Stelle ist Europa so abhängig von den USA wie hier.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat Deutschland und anderen EU-Partnern bereits 2020 während der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump Gespräche über eine europäische Kooperation bei der atomaren Abschreckung angeboten.

Bei der damaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) stieß er aber auf genauso wenig Resonanz wie bei ihrem Nachfolger Olaf Scholz (SPD). Der amtierende deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat das Angebot jetzt angenommen.