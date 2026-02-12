Will Lewis: Bezos’ Spitzenmann hinterlässt eine marode „Washington Post“

Alle Drähte zur „Washington Post“ kappen – unter dieser Betreffzeile wird im wohlhabenden Nordwesten der US-Hauptstadt seit Tagen darüber diskutiert, ob man sein Abo der „Washington Post“ kündigen müsse. In der Gegend leben viele Menschen über 70 mit guter Rente und üppigen Vorgärten. In vielen davon liegt allmorgendlich noch die in Plastik eingeschweißte Printausgabe der „Wapo“. Bald dürften es weniger sein.

„Die Journalisten der ‚Wapo‘ müssen sich der Tatsache stellen, dass sie jetzt für eine korrupte Organisation arbeiten“, schreibt ein Anwohner. Er habe sein Abo gekündigt, obwohl er dafür drei Stunden in der Warteschleife hing. Andere warnen, gecancelte Abos schadeten nur den verbliebenen Journalisten, nicht Eigentümer Jeff Bezos.

Anhand der Debatte merkt man schon: Es gibt keine eindeutigen und einfachen Antworten, wenn es um das Schicksal eines der renommiertesten internationalen Medienhäuser der Welt geht. Die „Washington Post“ war einmal die Zeitung mit den Enthüllungen zum Watergate-Skandal* (1972) oder zum Whistleblower Edward Snowden (2013). Heute ist sie ein Verlustgeschäft und kämpft ums Überleben.