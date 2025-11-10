Gaza: So ist die Lage einen Monat nach Beginn der Waffenruhe

Die vor einem Monat in Kraft getretene Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas haben viele Menschen in der Region mit tiefer Erleichterung aufgenommen. Doch für die rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens liegt eine Rückkehr zur Normalität noch in weiter Ferne.

Umm Ahmed Afana aus Khan Younis ist bei Verwandten untergekommen, nachdem ihr Haus während des zweijährigen Kriegs beschädigt worden war. "Endlich können wir schlafen, ohne den Klang von Luftangriffen zu hören, aber jedes laute Geräusch erschreckt meine Kinder noch immer", sagt die vierfache Mutter. "Es ist Frieden an der Oberfläche, aber noch nicht in unseren Herzen. Wir beten nur, dass diese Ruhe lange genug anhält, damit wir neu anfangen können."