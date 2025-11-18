Vom Judenstaat zum Muslimstaat: Eine Geschichte der ungleichen Urteile

Theodor Herzl schuf mit dem Buch ‚Der Judenstaat‘ die Grundlage des politischen Zionismus – ein eigener Staat der Juden könnte den jahrtausendealten Antisemitismus beenden. Weniger bekannt – vor allem unter Kritikern des Zionismus, deren Einwände oft fließend in den Antisemitismus übergehen – ist das muslimische Gegenstück zu Theodor Herzl: der Philosoph und Dichter Muhammed Iqbal.

Iqbal und Herzl – Islam und Judentum. Mit ihren Theorien schufen sie die Grundlagen für Israel und Pakistan. 1877 in Sialkot geboren, war Iqbal der erste Gelehrte, der von einer muslimischen Nation auf dem Gebiet von Britisch-Indien sprach. Er sah im Islam nicht nur eine Religion, sondern eine politisch-kulturelle Grundlage für eine Gemeinschaft mit einer nationalen Identität – ähnlich der Theorie des Zionismus. In seinen Schriften bewundert er den jüdischen Nationalismus: „Juden haben nach 2.000 Jahren ihr nationales Bewusstsein wiedererweckt. Warum sollten Muslime das nicht auch können?“ In einem Gedicht schreibt er: „Juden haben aus der Asche der Vergangenheit ein neues Leben geschaffen.“