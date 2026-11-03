EU-Kommission legt Fahrpläne für künftige Beitritt vor

Die Aufnahme weiterer Staaten soll etwa auch den Einfluss der EU stärken und verhindern, dass Länder aus Enttäuschung über eine fehlende Beitrittsperspektive engere Partnerschaften mit Russland oder China eingehen. Gerade der Westbalkan gilt als strategisch besonders wichtige Region, unter anderem wegen seiner Bedeutung für die europäische Sicherheit, Energieversorgung und Migrationspolitik. Mit einer Aufnahme der Ukraine und Moldaus würde die EU zudem ihren Einflussraum weit nach Osten ausdehnen. Auch Serbien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, der Kosovo, die Türkei und Georgien sind EU-Beitrittsanwärter.