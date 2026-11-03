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EU-Kommission legt Fahrpläne für künftige Beitritt vor

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Die EU-Kommission bereitet den Beitritt weiterer Staaten vor.
©Afp, Nicolas TUCAT, APA
Die EU-Kommission will am Mittwoch Fahrpläne für den Beitritt der Ukraine und Moldau sowie der Westbalkanländer Montenegro und Albanien vorlegen. Dazu will die Brüsseler Behörde auch präsentieren, wie die Länder schrittweise in die Staatengemeinschaft integriert werden können. Am weitesten im EU-Aufnahmeprozess ist Montenegro. Es wird damit gerechnet, dass es im kommenden Jahr die Voraussetzungen für den Beitritt erfüllen könnte.

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Die Aufnahme weiterer Staaten soll etwa auch den Einfluss der EU stärken und verhindern, dass Länder aus Enttäuschung über eine fehlende Beitrittsperspektive engere Partnerschaften mit Russland oder China eingehen. Gerade der Westbalkan gilt als strategisch besonders wichtige Region, unter anderem wegen seiner Bedeutung für die europäische Sicherheit, Energieversorgung und Migrationspolitik. Mit einer Aufnahme der Ukraine und Moldaus würde die EU zudem ihren Einflussraum weit nach Osten ausdehnen. Auch Serbien, Bosnien-Herzegowina, Nordmazedonien, der Kosovo, die Türkei und Georgien sind EU-Beitrittsanwärter.

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