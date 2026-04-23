Zahl der Einwanderer erreicht in EU neuen Höchststand

Die Studie beruft sich auf Daten von Eurostat und dem UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR. Deutschland bleibt demnach mit fast 18 Millionen im Ausland geborenen Einwohnern, von denen 72 Prozent im erwerbsfähigen Alter sind, das größte Zielland, während Spanien mit einem Anstieg um etwa 700.000 im Ausland geborene Einwohner auf insgesamt 9,5 Millionen das schnellste Wachstum in jüngster Zeit verzeichnete.

Gleichzeitig sehen sich laut der Studie kleinere Länder wie Luxemburg, Malta und Zypern im Verhältnis zu ihrer Bevölkerungsgröße mit deutlich höheren Migrationszahlen konfrontiert. In Luxemburg machen Einwanderer laut Studie rund 52 Prozent der Bevölkerung aus, gefolgt von Malta (32 Prozent) und Zypern (28 Prozent). Auch Irland und Österreich verzeichnen mit rund 23 Prozent einen relativ hohen Anteil.