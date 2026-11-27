Und Spaniens sozialistischer Regierungschef Pedro Sánchez brachte gleich zu Beginn auf den Punkt, dass die Wahl am kommenden Sonntag aus seiner Sicht eine Entscheidung zwischen einem modernen, fortschrittlichen Spanien und einer Rückkehr zu sozialen Kürzungen und dem Abbau feministischer Errungenschaften sein werde. Auf der einen Seite waren die beiden bisherigen Koalitionspartner der Linksregierung, PSOE-Ministerpräsident Sánchez und Ada Colau von der neuen Linksparteien-Allianz Frente Amplio.

Auf der anderen Seite der konservative Oppositionsführer Alberto Núñez Feijóo (PP) und der rechtspopulistische Vox-Chef Santiago Abascal, die sich seit Beginn des Wahlkampfes für eine Mitte-rechts-Koalition aussprechen, um Sánchez aus der Macht zu vertreiben. So vermieden Abascal und Feijóo direkte Angriffe aufeinander, standen sich aber auch nicht bei, wenn die progressiven Spitzenkandidaten einen von ihnen attackierten.

Sánchez und Colau zeigten sich jedoch von Beginn an als Team, nahmen gemeinsam den konservativen Kandidaten in die Mangel. Gleichzeitig schafften sie es, Abascal entweder an den Rand der Diskussionen zu drängen oder ihn aus der Reserve zu locken. Laut spanischer Wahlbeobachter trat der Linksblock geschlossener und überzeugender auf, während Abascal und Feijóo als Einzelkämpfer wirkten.

Als klarer Debattenverlierer wird von den meisten spanischen Medien Santiago Abascal ausgemacht. Seine Diskussionsbeiträge kamen selten über die übliche populistische Propaganda seiner Partei hinaus. Wohnungsnot, Gehälter, Frauenmorde - bei allen Themen gab es für Abascal immer nur zwei Schuldige - illegale Migranten und Premier Sánchez, der die "Kriminellen und Vergewaltiger" nach Spanien reingelassen habe.

Dabei setzte er zunehmend auf persönliche Angriffe auf den Regierungschef, bis selbst die Moderatorin der TV-Debatte intervenierte und Abascal bat, die Beleidigungen zu unterlassen. Ein gefundenes Fressen für Sánchez und Colau. Abascals Realityshow-Niveau sei eines Spitzenkandidaten auf das Amt des Regierungschefs nicht würdig, so Sánchez, der den Rechtspopulisten zudem bat, Migranten als das zu bezeichnen, was sie seien, nämlich Menschen.

Gleichzeitig merkte man dem Konservativen Feijóo an, wie schwierig es ihm fiel, seinem möglichen zukünftigen Koalitionspartner den Rücken zu stärken. Feijóo versuchte vor allem, Sánchez Regierungsunfähigkeit hervorzuheben. Dieser verteidigte diese jedoch geschickt und drehte wie bei Feijóos Kritik an der sozialistischen Wohnungspolitik den Spieß sogar um. Sánchez warf der PP und Vox vor, in den Regionen, in denen beide Formationen bereits gemeinsam regieren, die staatlichen Wohnungsgesetze zu blockieren und die Wohnungsmarktsituation damit sogar noch verschlechterten.

Selbst auf wirtschaftspolitischer Ebene habe er bewiesen, so Sánchez, dass die Erhöhung von Mindestlöhnen, die Verbesserung von Arbeitnehmerrechten und sozialverträgliche Politik mit Wirtschaftswachstum durchaus vereinbar seien und Spanien als Vorreiter in sozialen Errungenschaften heute das EU-Land mit den größten Wachstumsraten sei.

Als klare Gewinnerin der TV-Debatte wurde von den meisten Wahlbeobachtern allerdings Ada Colau angesehen. Sie stärkte Sánchez, ohne ihre Eigenständigkeit aufzugeben. Sie setzte Akzente und gab der Debatte mit Frauenrechten, sozialer Gerechtigkeit und Wohnungsnot eine klare gesellschaftspolitische Richtung. Dabei gelang ihr vor allem eins: Sie provozierte Feijóo zu einem folgenschweren Satz: "Und Sie halten jetzt schön den Mund". Spaniens Medien strichen diesen Satz als sexistischen und herablassenden Umgang mit der weiblichen Kandidatin hervor.

"Der Mitte-rechts-Block konnte bei dem TV-Duell nicht so überzeugen wie der Linksblock. Dennoch dürfte das Ergebnis der Wahlen nicht sonderlich von dieser Fernsehdebatte abhängen", meinte der spanische Politologe Pablo Simón im Gespräch mit der APA. Die meisten Spanier hätten bereits ihre Entscheidung getroffen.

Darf man jüngsten Umfragen glauben, kommt es am kommenden Sonntag bei den spanischen Parlamentswahlen zu einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Sánchez' regierenden Sozialisten und Feijóos Konservativen. Sie sehen die PP bei etwa 31 Prozent der Stimmen, die PSOE bei knapp 29 und die rechtspopulistische Vox bei rund 18 Prozent. Viertstärkste Parlamentsfraktion dürfte die Linksparteien-Allianz Frente Amplio mit knapp 7 Prozent werden.

In der vergangenen Woche konnte Sánchez in der Gunst der Wähler anscheinend einiges gutmachen. Der Aufwärtstrend der Sozialisten scheint aber weniger Ausdruck einer neuen Begeisterung für Sánchez zu sein, sondern vielmehr eine strategische Gegenmobilisierung gegen eine Mitte-rechts-Koalition. "Dabei scheinen viele progressive Wähler angesichts der gespaltenen Linksparteien ihre Stimme hinter den Sozialisten bündeln zu wollen", so Pablo Simón.

Trotz der jüngsten Aufholjagd wird es Sánchez aber schwer haben, erneut eine Regierungsmehrheit zu bekommen. Der Grund ist neben dem erwarteten Stimmenverlust der Linksparteien als mögliche Koalitionspartner vor allem das Erstarken der Rechtspopulisten, die ihre Mandatssitze laut letzten Umfragen beinahe auf 62 verdoppeln und damit zusammen mit den Konservativen eine absolute Parlamentsmehrheit erreichen dürften.

(Von Manuel Meyer/APA)