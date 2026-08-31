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Hamas: Fünf Tote bei israelischen Angriffen auf Gaza

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Trauer um Opfer von israelischen Luftangriffen in Gaza
©Afp, APA, OMAR AL-QATTAA
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Bei israelischen Attacken im Gazastreifen sind nach Angaben von Hamas-Behörden fünf Menschen getötet worden. Das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt sprach am Montag von zwei Luftangriffen auf Zivile. So sei eine Menschenmenge nahe eines Parks getroffen worden. In dem Gebiet halten sich viele Familien auf, die aus anderen Teilen des Gazastreifens vertrieben wurden. Dagegen erklärte die israelische Armee, sie habe "Mitglieder des bewaffneten Arms der Hamas" ins Visier genommen.

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Laut Angaben der Klinik wurden zunächst zwei Leichen nach einem israelischen Angriff auf "den Eingang eines Wohngebäudes nahe dem städtischen Park in Gaza-Stadt" eingeliefert. Später trafen demnach drei weitere Leichen sowie mehrere Verletzte infolge eines israelischen Drohnenangriffs auf ein ziviles Fahrzeug im Stadtteil Tel al-Hawa im Südwesten von Gaza ein.

Der von der radikalislamischen Hamas kontrollierte Zivilschutz bestätigte der Nachrichtenagentur AFP die Zahl der Toten. Zudem veröffentlichte er Aufnahmen, die das getroffene Fahrzeug zeigen sollen. Die israelische Armee erklärte, bei beiden Vorfällen seien "Mitglieder des bewaffneten Arms der Hamas", der Ezzedine-al-Qassam-Brigaden angegriffen worden. Weitere Details würden noch veröffentlicht.

Eine von den USA unterstützte Waffenruhe zwischen Israel einerseits und der militanten Palästinenserorganisation Hamas andererseits hatte im Oktober 2025 die schweren Kämpfe in dem Küstengebiet nach zwei Jahren gestoppt. Israelische Luftangriffe endeten dadurch jedoch nicht. Die israelische Armee nimmt weiterhin Ziele in dem Küstenstreifen mit dem Verweis auf Hamas-Kämpfer ins Visier. Seit der Vereinbarung der Feuerpause wurden nach Angaben der Hamas-Behörden 1.318 Menschen im Gazastreifen getötet. Auf israelischer Seite fielen nach Militärangaben vier Soldaten.

Das israelische Militär will mit solchen Einsätzen nach eigenen Angaben Angriffe der Hamas und anderer militanter Gruppen vereiteln. Die Hamas wirft Israel vor, die Waffenruhe zu verletzen.

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