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USA greifen erstmals seit Wochen wieder im Iran an

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Die US-Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag erstmals seit Wochen wieder Ziele im Iran angegriffen. Dabei sei die iranische Insel Larak in der Straße von Hormuz attackiert worden, erklärte das für die Region zuständige US-Militärkommando CENTCOM. Der Angriff galt demnach zwei Raketenabschussstellungen, an denen die iranischen Revolutionsgarden den Abschuss von mit Seeminen bestückten Raketen vorbereitet hätten, erklärte CENTCOM-Sprecher Tim Hawkins.

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Im seit sechs Monaten andauernden Krieg gegen den Iran hatten die USA zuletzt vor allem auf wirtschaftlichen Druck gesetzt. US-Finanzminister Scott Bessent kündigte vor wenigen Tagen eine "wirtschaftliche Erstickung" des Iran an. Verschärfte Sekundärsanktionen sollen auch ausländische Geschäftspartner Teherans treffen. US-Präsident Donald Trump sprach von einem umfassenden "Wirtschaftskrieg" gegen Teheran.

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