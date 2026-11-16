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Entwurf bei COP31 enthält Aufruf zu Ausstieg aus Öl und Gas

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Politik
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Das Ringen um den Ausstieg von Fossilen geht weiter
©Afp, APA, OZAN KOSE
Bei der UNO-Klimakonferenz in Antalya liegt nun ein Beschlussentwurf vor mit weitgehenden Formulierungen zum Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas. Der Entwurf einer übergreifenden Mantelentscheidung, den der australische Verhandlungsvorsitz am Montag veröffentlichte, enthält einen Aufruf zu "beschleunigten Maßnahmen zum Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, einschließlich durch den sofortigen Übergang weg von fossilen Brennstoffen in Energiesystemen".

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Außerdem geht der Entwurf darauf ein, dass die im Pariser Klimaabkommen festgehaltene Zusage, die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen, voraussichtlich zumindest zeitweise gebrochen wird. In dem Text wird "tiefe Besorgnis" darüber zum Ausdruck gebracht und festgestellt, "dass die weltweiten Anstrengungen weiterhin unzureichend sind, um 1,5 °C in Reichweite zu halten".

Der Beschlussentwurf ist die Grundlage für die weiteren Verhandlungen bei der Weltklimakonferenz, die offiziell am Freitag enden soll. Nach UNO-Angaben steuert die Erde derzeit auf eine gefährliche Erwärmung um 2,6 bis 2,8 Grad bis zum Jahrhundertende zu. Dennoch werden weltweit weiterhin fossile Energieträger wie Erdöl, also die Haupttreiber des Klimawandels, genutzt und subventioniert.

Am Freitag hatte die COP-Präsidentschaft eine erste Verhandlungsbilanz veröffentlicht, wonach die Prioritäten der mehr als 190 Teilnehmerstaaten noch sehr unterschiedlich und zum Teil gegensätzlich waren. Außer der Uneinigkeit über den Ausstieg aus den fossilen Energien ist auch die Klimafinanzierung für Entwicklungsländer ein zentraler Streitpunkt.

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