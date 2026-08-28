Israel meldet Tötung eines Hamas-Mitglieds in Jenin

Israels Armee sagte nun weiter, im Wagen der Getöteten seien Waffen gefunden worden. Zur Identität der "zwei Komplizen" des Hamas-Mitglieds machte das Militär zunächst keine Angaben.

Seit dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 hat die Gewalt im Westjordanland deutlich zugenommen. Zuletzt hatten immer wieder radikale israelische Siedler Palästinenser angegriffen.

Anfang 2025 begann die israelische Armee eine groß angelegte Militäroperation gegen Flüchtlingslager im Norden des Westjordanlands. Nach eigenen Angaben ging sie dabei gegen bewaffnete palästinensische Gruppen vor. Im Februar rückten erstmals seit Jahren auch israelische Panzer in Jenin ein, das als Hochburg bewaffneter palästinensischer Gruppen gilt. Nach Angaben des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA wurden infolge der Operation fast 40.000 Menschen aus den betroffenen Lagern vertrieben.

Einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP zufolge, die auf Angaben der Palästinensischen Autonomiebehörde beruht, wurden im Westjordanland seit Oktober 2023 mindestens 1.100 Palästinenser von israelischen Soldaten oder Siedlern getötet, darunter auch bewaffnete Kämpfer. Nach offiziellen israelischen Angaben wurden im selben Zeitraum mindestens 48 Israelis bei palästinensischen Angriffen oder während israelischer Militäreinsätze getötet.

Israel hält das Westjordanland seit dem Ende des Sechstagekriegs im Jahr 1967 besetzt. Dort leben rund drei Millionen Palästinenser und mehr als 500.000 Israelis in Siedlungen. Die Siedlungen sind laut dem Völkerrecht illegal.