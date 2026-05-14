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Dänische Königin Margrethe mit Herzproblemen im Spital

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Die Altkönigin ist "müde, aber bei bester Laune" im Spital
©IDA MARIE ODGAARD, APA, Ritzau Scanpix
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Sorge um Dänemarks Altkönigin: Die dänische Königin Margrethe II. ist mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das gab das Königshaus am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt. Den Angaben nach handelt es sich bei den gesundheitlichen Problemen um einen "Herzkrampf". Der Nachrichtenagentur Ritzau zufolge ist damit die sogenannte Angina pectoris gemeint, die sich bei Betroffenen etwa mit Schmerzen in der Brust bemerkbar macht.

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Die Erkrankung ist häufig auf Verkalkungen in den Herzkranzgefäßen zurückzuführen. Der Mitteilung zufolge wird die 86-Jährige über das Wochenende für weitere Untersuchungen und zur Beobachtung in der Universitätsklinik Rigshospitalet in Kopenhagen bleiben. Die Königin sei "müde, aber bei guter Laune". Weitere Angaben machte das Königshaus nicht. Die Öffentlichkeit werde informiert, sobald es Neuigkeiten gebe.

Erst vor wenigen Wochen, am 16. April, feierte Margrethe ihren 86. Geburtstag. Anfang 2024 hatte sie überraschend abgedankt und den Thron nach 52 Jahren als dänisches Staatsoberhaupt ihrem Sohn Frederik überlassen.

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