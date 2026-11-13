Avril Lavigne wurde Mutter

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Sängerin Avril Lavigne ist Mutter geworden. Die 42-Jährige schrieb auf ihrem Instagramprofil, dass ihre "Prinzessin" angekommen sei. Dazu postete sie ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem die kanadische Sängerin ein Baby in ihren Armen hält. Auf einem weiteren war eine Babyhand von elterlichen Händen umschlossen und ein drittes Schwarz-Weiß-Foto zeigt drei Paar Schuhe auf einem Skateboard drapiert - was Vater, Mutter und Kind darstellen soll.
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Lavigne feierte in den 2000er-Jahren große Erfolge mit Pop-Rock-Punk-Songs wie "Complicated", "Sk8er Boi" und "I'm with You", die zu Ohrwürmern wurden.
(S E R V I C E - Instagram-Beitrag: https://dpaq.de/6zRbq1R )