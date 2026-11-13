Ebola breitet sich in ländliche Gebiete im Kongo aus

In schwer zugänglichen, abgelegenen Regionen steigen die Infektionszahlen dagegen. "Der Fortschritt ist brüchig und reicht nicht aus", sagte Ihekweazu. Es sei ohnehin schwierig, die Regionen zu erreichen, zusätzlich sei die Sicherheitslage angesichts der Kämpfe verschiedener Milizen prekär. Es sei schwierig, dort neue Behandlungszentren aufzubauen. Die WHO arbeite daran, agiler zu werden, um den Menschen schneller helfen zu können.

Die größte Herausforderung sei die prekäre Sicherheitslage, sagte der Ebola-Koordinator des UNO-Nothilfebüros (OCHA) in Bunia, Julien Harneis. "In den vergangenen Tagen kamen täglich mehr Menschen durch die Gewalt der ADF ums Leben als durch Ebola", sagte er in Genf. Die ADF ist eine bewaffnete islamistische Miliz, die seit Jahren in der Region um Vorherrschaft kämpft. Die Bedrohung durch die ADF müsse ernster genommen und dagegen vorgegangen werden, forderte Harneis.

In der vergangenen Woche waren bei einem ADF-Angriff 66 Zivilisten getötet worden, darunter drei Mitarbeiter des Gesundheitswesens. Nach Angaben der afrikanischen Gesundheitsbehörde Africa CDC wurden drei Gesundheitseinrichtungen geplündert und in Brand gesetzt.

"Mehr als 1.000 Kontaktpersonen sind bei der Nachverfolgung aus dem Blickfeld geraten. Unser Überwachungsteam in diesen Gebieten ist nicht in der Lage, diese Kontaktpersonen nachzuverfolgen", sagte Ebola-Koordinator Wessam Mankoula. Drei bestätigte Ebola-Fälle seien unauffindbar, nachdem sie aus stationären Ebola-Behandlungszentren geflohen seien, so der CDC-Experte. "Angriffe auf Gesundheitspersonal, Angriffe auf Einsatzkräfte an vorderster Front, Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen - all das führt dazu, dass das Virus uns immer einen Schritt voraus ist und unsere Maßnahmen hinterherhinken."