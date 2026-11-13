Starship-Testflug auf Weg zu voller Wiederverwendbarkeit

Nach dem Start der 124 Meter hohen Rakete sollen sich die untere und die obere Raketenstufe, das Triebwerk und das Raumschiff, wie üblich voneinander trennen. Der Booster namens Super Heavy soll schon wenige Minuten nach diesem Manöver mit großen mechanischen Greifarmen, sogenannten Chopsticks, an der Startplattform wieder aufgefangen wird. SpaceX hat dies bereits bei drei vorherigen Versuchen geschafft.

Anders als bei den bisherigen Tests soll dieses Mal aber auch die Starship genannte obere Raketenstufe, die als Raumschiff dienen soll, wieder aufgefangen werden. Das ist nach einem 22-stündigen Flug geplant: Das Raumschiff soll erst 26 Satelliten für Musks Satelliten-Netzwerk Starlink in der Erdumlaufbahn aussetzen und dann 14 Mal die Erde umrunden. Dann muss es die extreme Hitze beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre überstehen und möglichst unbeschadet in den Greifarmen landen.

Beim Raumschiff ist das Wiederauffangen noch deutlich schwieriger als beim Booster, da es wesentlich schneller und aus deutlich größerer Höhe aus dem All zur Startplattform zurückkehrt. SpaceX hat bereits angekündigt, das riskante Manöver nur zu wagen, wenn die Bedingungen optimal sind.

Mit dem Auffangen beider Raketenstufen will SpaceX eine vollständige Wiederverwendbarkeit seiner Rakete erreichen - eine Raumfahrt-Premiere. "Bisher hat das noch niemand so richtig geschafft", sagt der Luft- und Raumfahrtexperte Clayton Swope vom Zentrum für Strategie- und Internationale Studien (CSIS). Schon beim Space-Shuttle-Programm der US-Raumfahrtbehörde NASA sei es um Wiederverwendbarkeit gegangen. "Aber das Space Shuttle war letztlich eine Art Kompromiss, weil ein großer Teil des Raumfahrzeugs nicht wiederverwendbar war", sagt Swope.

Starship ist die größte und leistungsfähigste Rakete, die jemals entwickelt wurde. Bis zu einer kommerziellen Nutzung wird zwar noch Zeit vergehen. Die Rakete spielt aber schon eine wichtige Rolle bei den Weltraumplänen von SpaceX und der NASA, die eine Rückkehr von Astronauten zum Mond anstrebt. Ziel ist eine Mondlandung vor Ende 2028 - und damit noch während der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump. Musk will mit der Starship-Rakete mittelfristig auch Rechenzentren für Künstliche Intelligenz ins All bringen und sogar den Mars erreichen.