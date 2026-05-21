Ungarn und Österreich schlagen „neues Kapitel“ in Beziehungen auf

Österreich und Ungarn wollen innerhalb der Europäischen Union enger zusammenarbeiten. Nach dem Regierungswechsel in Budapest schlage man mit dem heutigen Tag ein „neues Kapitel“ in den bilateralen Beziehungen auf, sagten Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und sein ungarischer Amtskollege Péter Magyar am Donnerstag in Wien. Konkret sei auch eine gemeinsame Regierungssitzung vereinbart worden. Sie soll im September im Sissi-Schloss Gödöllö stattfinden, sagte Magyar.

Der ungarische Premier bekräftigte auch seinen Vorstoß, dass Österreich in die Visegrad-Gruppe (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn) aufgenommen wird. Er habe mit Bundeskanzler Stocker darüber gesprochen und er, Magyar, habe sich „bereit erklärt, dass wir diese Zusammenarbeit erweitern“. Für Ende Juni habe er einen Gipfel der Visegrad-Staaten in Budapest einberufen. Die Entscheidung über eine Erweiterung obliege aber „nicht mir allein“, sondern müsse mit den anderen drei Visegrad-Staaten abgestimmt werden.