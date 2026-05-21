2nd Opinion: Toni Faber, Symbol

Vor allem in Deutschland und Österreich hat man diese Grundsatzfrage während der vergangenen Jahrzehnte ganz stark auf zwei Fragen, nämlich Frauenordination und Zölibat, also die Ehelosigkeit der katholischen Priester, verkürzt. Inhaltlich ist in dieser Thematik wenig zu holen, weil es sich um Institute handelt, die sich nicht auf die biblische Tradition berufen können, und wenn, dann auf eher humoreske Weise.

Ich war vor langer Zeit bei einem Gespräch anwesend, in dem der frühere Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, gefragt wurde, wie es denn zu argumentieren sei, dass Frauen nicht zu Priestern geweiht werden können. Der Herr Jesus, erwiderte der Kardinal, werde schon gewusst haben, warum er nur Männer als Apostel berufen habe. Auf die Nachfrage, wie es dann zu erklären sei, dass nicht alle Bischöfe der Weltkirche palästinensische Fischer seien, reagierte er einigermaßen ungehalten.

Der kirchliche Umgang mit dem Thema Zölibat ist in Österreich seit langer Zeit mit der Person des Wiener Dompfarrers Toni Faber verbunden. Faber, der Society-Pfarrer, gilt als jemand, der auch kirchenferne Menschen für die Kirche interessiert, er hat angeblich viele Menschen zum Wiedereintritt in die katholische Kirche bewogen, steht aber seit Langem im Ruf, es mit dem Zölibat nicht so genau zu nehmen.