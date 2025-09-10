News Logo
Rechter US-Aktivist und Trump-Verbündeter Charlie Kirk bei Anschlag getötet

Politik
Charlie Kirk

©IMAGO / Anadolu Agency
Das Attentat ereignete sich bei einem Vortrag Kirks an der Utah Valley Universität. Der US-Präsident hat bestätigt, dass der 31-Jährige das Attentat nicht überlebt hat.

Auf den einflussreichen US-Aktivisten Charlie Kirk ist am Mittwoch ein Schussattentat verübt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Bundespolizei FBI bei einem Vortrag Kirks an der Utah Valley Universität in Orem im westlichen US-Bundesstaat Utah.

Laut einem Universitätssprecher wurde der Schuss aus einem nahe gelegenen Gebäude abgegeben. Ein Verdächtiger sei in Gewahrsam. Kirk zählte zu den bekanntesten rechtskonservativen Meinungsführern und war ein Verbündeter von Präsident Donald Trump.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

