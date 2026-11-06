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CDU will Ilse Aigner als deutsche Bundespräsidentin

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Ilse Aigner dürfte deutsche Bundespräsidentin werden
©Pia Bayer, APA, dpa
In der CDU-Führung besteht Einigkeit darüber, dass die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner deutsche Bundespräsidentin werden soll. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus mehreren hochrangigen Quellen der Union will Bundeskanzler Friedrich Merz sie am Sonntag und Montag den CDU-Führungsgremien offiziell vorschlagen. Die 61-Jährige wäre die erste Frau an der Staatsspitze der Bundesrepublik Deutschland.

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Auch mehrere andere Medien berichteten darüber. Eine Bestätigung von Merz selbst gab es zunächst allerdings nicht. "Wir kommentieren keine Meldungen und verweisen auf die Gremien am Montag", heißt es aus seinem Umfeld.

CSU-Chef Markus Söder hatte Aigner schon im April ins Spiel gebracht. Merz hatte sich lange Zeit in der Kandidatendebatte gar nicht geäußert, sich dann am Montag aber auf eine Frau festgelegt. In den vergangenen beiden Tagen sprachen sich dann immer CDU-Landeschefs offen für Aigner aus. Auch Fraktionschef Thorsten Frei äußerte sich positiv zu ihr.

Die formelle Entscheidung sollen CDU-Präsidium und -Vorstand am Montag treffen. Schon am Sonntagabend trifft Merz die Mitglieder des Präsidiums zu einem Abendessen.

Die Bundesversammlung, der neben den 630 Bundestagsabgeordneten ebenso viele Wahlleute aus den Ländern angehören, entscheidet am 30. Jänner über die Nachfolge von Steinmeier. Union und SPD haben dort eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen. SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und einzelne SPD-Ministerpräsidenten haben sich schon für Aigner ausgesprochen. Damit gilt es als sicher, dass die 61-Jährige an die Staatsspitze gewählt wird.

Aigner ist derzeit Präsidentin des bayerischen Landtags. Im Kabinett von Kanzlerin Angela Merkel war sie einst Landwirtschaftsministerin.

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