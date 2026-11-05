Papst beginnt Reise durch Südamerika

Wegen seiner Krebserkrankung hatte es in den vergangenen Wochen Zweifel gegeben, ob der 71-Jährige die Reise überhaupt antreten kann. Nach einer Lungenoperation Mitte Oktober, bei der ihm ein Teil des rechten Lungenflügels entfernt wurde, gaben die behandelnden Ärzte grünes Licht. Das Programm bleibt nach Angaben des Vatikans unverändert, neben zahlreichen Begegnungen und Gottesdiensten ist auch ein Ausflug auf etwa 3.700 Metern Höhe in die peruanischen Anden geplant. Nach Angaben der Ärzte ist Leo wieder krebsfrei.