Böhmermann überreicht Selenskyj "Stadtschlüssel von Bremen"

Der Bremer Schlüssel wird seit 1366 im Siegel der Stadt Bremen getragen. Traditionell symbolisiert er den Schlüssel Bremens zur Welt. Selenskyj heftete sich den roten-weißen Anstecker an sein schwarzes Jackett und posierte damit auch zusammen mit Böhmermann für ein Foto.

Das Böhmermann-Interview mit Selenskyj soll im "ZDF Magazin Royale" am Freitag (23.00 Uhr) ausgestrahlt werden und ist in der Mediathek abrufbar.