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Böhmermann überreicht Selenskyj "Stadtschlüssel von Bremen"

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++ ARCHIVBILD ++ Jan Böhmermann führte Interview mit Selenskyj (Archivbild)
©APA, dpa, Rolf Vennenbernd
Der gebürtige Bremer Jan Böhmermann hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach einem ZDF-Interview eine Anstecknadel mit dem Bremer Wappen überreicht. "Es ist der Stadtschlüssel von Bremen", sagte Böhmermann. "Und wenn man ihn besitzt, hält man den Schlüssel zur Welt in der Hand."

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Der Bremer Schlüssel wird seit 1366 im Siegel der Stadt Bremen getragen. Traditionell symbolisiert er den Schlüssel Bremens zur Welt. Selenskyj heftete sich den roten-weißen Anstecker an sein schwarzes Jackett und posierte damit auch zusammen mit Böhmermann für ein Foto.

Das Böhmermann-Interview mit Selenskyj soll im "ZDF Magazin Royale" am Freitag (23.00 Uhr) ausgestrahlt werden und ist in der Mediathek abrufbar.

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