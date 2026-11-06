Ein Archiv in Budapest nennt die Namen Zehntausender Spitzel aus kommunistischer Zeit

Seit 4. November ist in Ungarn eine Datenbank online, in der jede und jeder nach den Namen von Menschen suchen kann, die zwischen 1945 und 1990 für die politische Polizei gearbeitet haben. Die Plattform Nyitott Akták, auf Deutsch Offene Akten, wird vom Historischen Archiv der Staatssicherheitsdienste betrieben, kurz ÁBTL. Sie umfasst zwei Gruppen: sogenannte Netzwerkpersonen, also Informantinnen und Informanten sowie Agenten, und hauptamtliche Mitarbeiter der Staatssicherheit. Gesucht werden kann nach Name, Geburtsjahr, Geburtsort, Name der Mutter und Decknamen.

Wie viele Namen genau veröffentlicht wurden, gibt das Archiv selbst nicht an. Ministerpräsident Péter Magyar sprach bei der Vorstellung im Archiv von rund 60.000 Namen. Das Archiv weist darauf hin, dass die Unterlagen nie vollständig waren und es auch nie sein werden, weil vor 1990 viele Akten vernichtet wurden.