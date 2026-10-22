Preview: „Dalpra“ eröffnet im Künstlerhaus

Nicht weniger freut sich Mario Dalpra selbst, dass die Ausstellung dem Schattendasein seiner Malerei nun offiziell ein Ende setzt: „Dass meine Malerei der letzten Jahre im Dialog mit meinen Skulpturen gezeigt wird, ist ein absolutes Highlight.“ Eine Freude, die der Künstler und die Initiatoren mit über 400 geladenen Gästen der Preview teilen.

Die „Factory“ im Künstler:innenhaus am Karlsplatz ist dafür der ideale Ort: „Es ist Zentrum der Künstlerinnen und Künstler Österreichs“, so Trenker. „Umso größer ist natürlich die Freude, mit Mario Dalpra ein langjähriges Mitglied dieser traditionsreichen Vereinigung präsentieren zu dürfen.“