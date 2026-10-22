Preview: „Dalpra“ eröffnet im Künstlerhaus

Bekannt für seine Skulpturen, rückt die Ausstellung „Dalpra“ erstmals Mario Dalpras Malerei in den Mittelpunkt. Zu erleben ist der Farbenrausch – eine Präsentation der Sammlung Werner Trenker – noch bis 15. November im Wiener Künstler:innenhaus.
Video: Farbenrausch im Künstler:innenhaus
„Es war eine kleine Skulptur“, erinnert sich Unternehmer und Kunstmäzen Werner Trenker an den Anfang, „die uns gefesselt und überhaupt erst zu Mario Dalpra – oder besser gesagt, zu dessen Arbeit – geführt hat.“ Der Stein war damit ins Rollen gebracht: einer Skulptur folgt kurze Zeit später – ganz in Trenker’scher Manier – eine zweite, ehe die Sammlung um eine dritte wächst. „Marios Kunst bereitet von der ersten Sekunde an große Freude“, zeigt sich die Sammlerin Sonja Zsolnai-Kasztler in Anbetracht der expressiven Farbigkeit begeistert. Einer Freude, der man sich nur schwer entziehen kann. Ein Kennenlernen mit dem Künstler wird somit immer unumgänglicher. „Gemeinsam mit Mario haben wir schließlich auch seine Malerei, aus der er ursprünglich kommt, kennengelernt“, so Trenker. Die Idee für die Ausstellung im Künstler:innenhaus war damit geboren.
Malerei im Mittelpunkt
„Dass der Fokus der Ausstellung dezidiert auf die Malerei Mario Dalpras gerichtet ist, ist für mich als Kunsthistoriker besonders spannend“, so der Kurator und künstlerische Leiter im Künstler:innenhaus Günther Oberhollenzer. „Der breiten Öffentlichkeit eher für seine skulpturalen Arbeiten bekannt, dürfen Besucherinnen und Besucher hier nun einen figurativen sowie abstrakten Farbenrausch in Form seiner wunderbaren, vielseitigen Malerei erleben und werden durchaus überrascht sein, was es hier zu entdecken gibt.“
KUNSTTIPP
Vom 24. Oktober bis 15. November 2026 nimmt die von Günther Oberhollenzer kuratierte Ausstellung „Dalpra“ mit auf eine künstlerische Reise. Eine Reise, die von Österreich über Australien und Indien bis nach Bali reicht und mittels Malerei sowie Skulptur erlebbar wird. Die gezeigten Arbeiten aus der Sammlung Werner Trenker geben Einblick in Mario Dalpras singuläres Schaffen.
Nicht weniger freut sich Mario Dalpra selbst, dass die Ausstellung dem Schattendasein seiner Malerei nun offiziell ein Ende setzt: „Dass meine Malerei der letzten Jahre im Dialog mit meinen Skulpturen gezeigt wird, ist ein absolutes Highlight.“ Eine Freude, die der Künstler und die Initiatoren mit über 400 geladenen Gästen der Preview teilen.
Die „Factory“ im Künstler:innenhaus am Karlsplatz ist dafür der ideale Ort: „Es ist Zentrum der Künstlerinnen und Künstler Österreichs“, so Trenker. „Umso größer ist natürlich die Freude, mit Mario Dalpra ein langjähriges Mitglied dieser traditionsreichen Vereinigung präsentieren zu dürfen.“