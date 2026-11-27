Die Berufung, die in die Verhandlung am Freitag mündete, bezieht sich auf eine erstinstanzlich in einer Schöffenverhandlung vom Landesgericht Innsbruck festgelegte bedingte Freiheitsstrafe von 15 Monaten und eine unbedingte Geldstrafe in der Höhe von 4.320 Euro. Benkos Vorhaft vom 23. Jänner 2025 bis zum 10. Dezember 2025 wurde dabei auf die verhängte Strafe angerechnet. Sowohl der im elektronisch überwachten Hausarrest befindliche Angeklagte als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hatten Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt.

Der entstandene strafgegenständliche Schaden soll laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Innsbruck insgesamt 98.950 Euro betragen. Um die Befriedigung seiner Gläubiger zu vereiteln oder zu schmälern, soll Benko hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe in einem Tresor im Haus von Verwandten seiner Ehefrau verborgen haben. Besagter Krida-Schuldspruch wurde nach einer Nichtigkeitsbeschwerde vom Obersten Gerichtshof (OGH) bestätigt und ging somit letztlich ans Oberlandesgericht (OLG).

Es gehe heute lediglich "um die Festsetzung der Strafe", erklärte der Vorsitzende Richter des Oberlandesgerichts zu Beginn der Verhandlung im Schwurgerichtssaal am Freitag. Verteidiger Wess bezog sich in seinem Eingangsvortrag darauf, dass das Urteil damals unter einer "rechtlich anderen Konstellation" gefallen sei und brachte vor allem weitere Strafen gegen Benko aufs Tapet, die bei nachfolgenden Verhandlungen ausgesprochen wurden. "Hätte man alles im Gesamten beurteilt, dann hätten 30 Monate dafür das Auslangen gefunden", erklärte er und plädierte damit für eine Herabsetzung der bei der Berufungsverhandlung gegenständlichen Strafe oder bestenfalls vom Aussetzen einer weiteren, zusätzlichen Strafe. "Mit den bis dato verhängten 30 Monaten ließe sich das Auslangen finden", argumentierte Wess.

Die Oberstaatsanwältin der WKStA brachte die Milderungs- und Erschwernisgründe gegen Benko vor. "Aus unserer Sicht überwiegen die Erschwernisgründe", sagte sie. Das Zusammentreffen mehrerer Verbrechen wiege durchaus schwer, sagte sie. Es liege seitens Benko "eine hohe kriminelle Energie" vor und auch "generalpräventive Gründe" sprächen dafür, die Strafe zu erhöhen. Benko schloss sich seinem Verteidiger an und verzichtete auf Schlussworte.

Rechtsmittel seitens Benko und der WKStA wurden übrigens auch nach einem Prozess Anfang November eingelegt, bei dem der 49-Jährige wegen schweren Betrugs zu zwei Jahren Zusatzstrafe nicht rechtskräftig verurteilt worden ist. Benko war vorgeworfen worden, die Familienstiftung des Industriellen Hans Peter Haselsteiner durch eine "Garantieerklärung" um rund fünf Mio. Euro betrogen zu haben. Die Strafe wird zu einem bereits Ende September rechtskräftig gewordenen Urteil gegen Benko wegen betrügerischer Krida über 30 Monate unbedingter Haft hinzugerechnet.