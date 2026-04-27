Anschläge auf US-Präsidenten und andere führende US-Politiker

Nach seiner ersten Amtszeit 2017-21 stand Donald Trump nach verlorener Wahl wieder im Wahlkampf für die Republikaner, als er am 13. Juli 2024 in Butler, Pennsylvania bei einem großen Freilichtevent seine Rede begann. Da fielen Schüsse. Eine Kugel streifte Trumps Ohr, das blutete. Er wurde von Sicherheitsbeamten weggebracht. Ein Zuschauer wurde getötet, zwei weitere verletzt. Der Schütze Thomas Matthew Crooks wurde von einem Scharfschützen des Secret Service erschossen. Er befand sich rund 130 Meter von Trump entfernt auf dem Dach eines Gebäudes.

Ehe Trump wiedergewählt wurde, sollte der Milliardär am 15. September 2024 auf seinem Trump International Golf Club in Florida umgebracht werden. Der Schütze wurde entdeckt, konnte fliehen und wurde später gefasst.

Während seiner zweiten, laufenden Amtszeit trachteten zumindest zwei Personen US-Präsident Trump nach dem Leben, Trump blieb jedoch unverletzt: