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Schütze bei Korrespondenten-Dinner mit Trump vor Gericht

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Polizeigroßeinsatz nach Schüssen
©Afp, GETTy, APA, ANDREW LEYDEN
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Der mutmaßliche Schütze während des Korrespondenten-Dinners mit US-Präsident Donald Trump in Washington wird am Montag einem Bundesgericht in der US-Hauptstadt vorgeführt. Nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler hatte der Mann ein Attentat auf "Mitglieder der Regierung" verüben wollen, wie der amtierende Justizminister Todd Blanche sagte. Trump selber sagte, nach seinem Eindruck habe der Mann einen Angriff auf ihn verüben wollen.

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Die Schüsse waren in einem Kontrollbereich außerhalb des Festsaals gefallen, in dem sich Trump, seine Ehefrau Melania und mehrere Mitglieder des Trump-Kabinetts befanden. Nach Behördenangaben war der Angreifer mit einem Gewehr, einer Handfeuerwaffe und Messern bewaffnet. Er wurde noch vor Ort von Sicherheitsbeamten überwältigt und festgenommen.

Trump und alle anderen Gäste des Dinners blieben unverletzt. Doch wurde durch die Schüsse ein Sicherheitsbeamter getroffen, der dank seiner kugelsicheren Weste überlebte. Laut US-Medien handelt es sich bei dem Angreifer um einen 31-jährigen Maschinenbauingenieur aus dem US-Staat Kalifornien.

WASHINGTON, DC - APRIL 25: Law enforcement surrounds the Washington Hilton Hotel where shots were fired near the White House Correspondents' Dinner featuring President Donald Trump in Washington, D.C. on April 25, 2026. Andrew Leyden/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Leyden / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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