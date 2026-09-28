Asbest - Greenpeace ortet weiter Gefahr bei Burg Schlaining

Greenpeace-Umweltchemiker Herwig Schuster erklärte: "Wir haben neue Proben bei der Friedensburg Schlaining gezogen, die eine deutliche Belastung der Luft mit Asbestfasern belegen." Er forderte daher eine Sperre des Areals.

Dass die LIB Anfang August Entwarnung für die Burg Schlaining gegeben habe, ist für Greenpeace nicht nachvollziehbar. Nachdem eine Anfrage gemäß Informationsfreiheitsgesetz nicht beantwortet worden sei, brachte die Umweltorganisation nun eine Beschwerde beim LVwG ein, um Informationen zu erhalten.