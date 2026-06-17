Olachgut feiert 40-jähriges Bestehen mit Festwochenende

Mit einem mehrtägigen Festprogramm hat das Olachgut in der Region Murau sein 40-jähriges Bestehen begangen. Zahlreiche Gäste, Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Partner und Ehrengäste folgten der Einladung des Familienbetriebs, der Tourismus, Landwirtschaft und Gastfreundschaft an einem Standort vereint.

Auszeichnungen für langjähriges Engagement

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden dem Betrieb mehrere Auszeichnungen verliehen. Die Wirtschaftskammer Steiermark und der Wirtschaftsbund Murau würdigten damit nach eigenen Angaben die langjährige Arbeit und das Engagement der Familie für die Region.

Landeshauptmann-Stellvertreterin würdigt familiengeführte Betriebe

Zu den Ehrengästen zählte Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom. In ihrer Ansprache hob sie die Bedeutung familiengeführter Betriebe für die wirtschaftliche Entwicklung und den Tourismus der Region hervor.

Vom kleinen Hof zum vielseitigen Tourismusbetrieb

Vor 40 Jahren gegründet, hat sich das Olachgut nach Angaben der Betreiberfamilie zu einem Betrieb entwickelt, der Camping, Gastronomie, Landwirtschaft, Beherbergung und Reitbetrieb unter einem Dach bündelt. Damit zählt er zu den etablierten Tourismusbetrieben der Region Murau.

Dritte Generation übernimmt Verantwortung

Besonders hervorgehoben wurde während der Feier der bevorstehende Generationswechsel: Der Betrieb geht mittlerweile in die dritte Generation über. Die Familie sieht darin nicht nur die Fortführung einer Tradition, sondern auch die Weitergabe von Werten, Wissen und Verantwortung.

Regionalität und Nachhaltigkeit als Leitlinien

Regionalität, Gastfreundschaft und Nachhaltigkeit prägen laut Betreiberfamilie die Entwicklung des Olachguts seit der Gründung. Laufende Investitionen in Infrastruktur, Qualität und Energielösungen sollen den Betrieb an die Anforderungen moderner Urlaubsgäste anpassen.

Dank an Gäste und Wegbegleiter

Die Gastgeberfamilie bedankte sich bei den Feierlichkeiten bei allen Gästen, Mitarbeitenden, Partnern und Unterstützern, die den Weg des Betriebs über vier Jahrzehnte begleitet hätten. „40 Jahre Olachgut bedeuten 40 Jahre gelebte Gastfreundschaft, unzählige Begegnungen und viele gemeinsame Erinnerungen. Dafür sind wir von Herzen dankbar“, sagte die Familie.

Ausblick auf neue Projekte

Mit dem Generationswechsel verbindet die Familie nach eigenen Worten neue Projekte und einen optimistischen Blick in die Zukunft. Der Betrieb wolle auch künftig für authentische Urlaubserlebnisse, regionale Verbundenheit und nachhaltige Entwicklung in der Region Murau stehen.