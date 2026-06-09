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PMS Gruppe beteiligt sich an Industrie-Navigationsspezialist Dynamap

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Der auf industrielle Infrastruktur spezialisierte Dienstleister schließt eine Lücke, die klassische Kartendienste auf Großbaustellen und in abgelegenen Arealen hinterlassen. Erster gemeinsamer Auftritt folgt im September in Klagenfurt.

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Die PMS Gruppe, ein auf industrielle Infrastruktur spezialisierter Lösungsanbieter, hat sich an der Dynamap GmbH beteiligt. Das Unternehmen entwickelt Navigationssoftware, die speziell für industrielle Umgebungen konzipiert ist, in denen herkömmliche Kartendienste versagen.

Navigation dort, wo Google Maps endet

Auf weitläufigen Baustellen, in Produktionsanlagen oder bei abgelegenen Energieinfrastrukturen stoßen Standardlösungen schnell an ihre Grenzen. Dynamap navigiert Mitarbeiter, Lieferanten und Dienstleister in Echtzeit durch komplexe Industriegelände. Die Software zeigt, wo sich Maschinen, Komponenten und Anlagen befinden und welche Arbeiten gerade an welchem Standort stattfinden.

Auf einem laufenden Großprojekt in Deutschland etwa werden Nachunternehmer und Lieferanten per QR-Code direkt zum richtigen Treffpunkt oder Logistikzentrum geleitet. Das reduziert Such- und Wartezeiten auf großen Baufeldern messbar. Einsatzgebiete sind auch schwer zugängliche Infrastrukturen wie Trafostationen, Hochspannungsmasten oder Umspannwerke, für die klassische Kartendienste keine brauchbaren Daten liefern.

Eigenentwicklung statt erweiterter Standardlösung

Die Software ist kein aufgerüstetes Navigationsprogramm, sondern ein vollständig eigenentwickeltes System. Es verbindet Anlagenstrukturen, Equipment-Standorte, Mitarbeiterbewegungen und Prozessdaten in Echtzeit zu einem integrierten Bild. Damit schließt Dynamap nach eigenen Angaben eine Marktlücke, für die bislang keine reife Standardlösung existierte.

Datenhoheit bleibt beim Kunden

Ein zentrales Merkmal der Lösung ist der Umgang mit sensiblen Betriebsdaten. Jeder Kunde erhält eigene, voneinander getrennte Datencontainer mit definierten Zugriffsrechten. Gespeichert und verwaltet wird ausschließlich auf Servern innerhalb der Europäischen Union.

Erster gemeinsamer Auftritt auf der Holzmesse Klagenfurt

Die Partnerschaft ergänzt das bestehende PMS-Portfolio aus Elektro- und Automatisierungstechnik, Baustellenmanagement, Wärme- und Energietechnik sowie Drohnenanwendungen. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt haben beide Unternehmen für Anfang September auf der Holzmesse in Klagenfurt geplant. Informationen können ab sofort direkt bei PMS und Dynamap eingeholt werden.

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