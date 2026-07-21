Casinos Austria stärkt barrierearmen Zugang zu Kultur

Gemeinsam mit dem Burgtheater und den Bregenzer Festspielen setzt Casinos Austria sein Inklusionsprojekt für blinde und sehbehinderte Menschen fort. Gleichzeitig begleitet das Unternehmen die Bregenzer Festspiele seit 1980 als verlässlicher Partner und setzt damit ein starkes Zeichen für kulturelle Teilhabe und gesellschaftliche Verantwortung.
Kultur für mehr Menschen erlebbar machen
Kultur soll für möglichst viele Menschen zugänglich und erlebbar sein. Diesem Anspruch folgt Casinos Austria mit einem Inklusionsprojekt, das blinden und sehbehinderten Kulturinteressierten einen möglichst barrierefreien Zugang zu herausragenden Aufführungen ermöglicht.
Nach dem Start mit dem Burgtheater im Jahr 2023 wurde die Initiative 2025 auch bei den Bregenzer Festspielen erfolgreich umgesetzt und wird nun fortgeführt.
Barrierefreiheit in der Praxis
Im Mittelpunkt stehen konkrete Angebote, die den Theater und Festspielbesuch umfassender erfahrbar machen. Zu ausgewählten Aufführungen erhalten Besucherinnen und Besucher kostenfreie Programmhefte in Brailleschrift. Live Audiodeskriptionen vermitteln szenische Vorgänge abseits der Dialoge, während haptische Bühnenbildführungen vor der Vorstellung einen unmittelbaren Eindruck von der Ausstattung und Atmosphäre ermöglichen.
Damit schafft das Projekt nicht nur zusätzliche Orientierung, sondern eröffnet auch neue Zugänge zum Bühnengeschehen. Es zeigt, wie Barrierefreiheit im Kulturbereich praktisch umgesetzt werden kann. Durch verlässliche Angebote, starke Partner und den Anspruch, Teilhabe nicht als Zusatz, sondern als selbstverständlichen Bestandteil kultureller Angebote zu verstehen.
Langjährige Partnerschaft mit den Bregenzer Festspielen
Casinos Austria und die Bregenzer Festspiele verbindet eine über Jahrzehnte andauernde Partnerschaft basierend auf Verlässlichkeit und starken Impulsen für ein kulturelles Miteinander. Mit Giuseppe Verdis „La Traviata“ knüpfen die Bregenzer Festspiele in dieser Saison an ihre Tradition eindrucksvoller Inszenierungen an.
Casinos Austria begleitet diese kulturelle Erfolgsgeschichte seit 1980 und steht mit dieser langjährigen Partnerschaft für Verlässlichkeit, Innovationskraft und gesellschaftliche Verantwortung.
Glückliche Augenblicke ermöglichen
Mit der Initiative „Glückliche Augenblicke“ übernimmt Casinos Austria gesellschaftliche Verantwortung und ermöglicht Menschen in herausfordernden Lebenssituationen besondere kulturelle Erlebnisse. Gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe wurde die Initiative ins Leben gerufen. Die Idee dahinter: Wer den Körper heilen möchte, muss auch der Seele etwas Gutes tun.
Im Rahmen der Initiative erhalten bereits von der Österreichischen Krebshilfe betreute Krebspatientinnen und Krebspatienten Einladungen zu den Bregenzer Festspielen, insbesondere Menschen, die durch ihre Erkrankung auch in finanzielle Not geraten sind.
So schenkt Casinos Austria wertvolle Auszeiten und ermöglicht Erlebnisse, die für einen Moment den Alltag in den Hintergrund rücken lassen.
„Es ist für uns mehr als ein Auftrag, es ist eine Herzensangelegenheit, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und kulturelle Teilhabe für alle zu ermöglichen. Mit dem Inklusionsprojekt bauen wir gemeinsam mit den Bregenzer Festspielen Barrieren ab und schaffen neue Perspektiven. Ich wünsche allen Beteiligten viel Erfolg für die kommende Saison. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam daran arbeiten, dass Kultur und soziale Teilhabe in Österreich wachsen und wichtige Impulse für unser Land setzen.“
Erwin van Lambaart, Generaldirektor Casinos Austria
Kultur schafft Verbindung
Untrennbar mit dem Festspielerlebnis verbunden ist auch das nur wenige Schritte vom Festspielhaus entfernte Casino Bregenz. Als Gastgeber für Besucherinnen und Besucher aus dem In und Ausland verbindet es Unterhaltung, Kulinarik und Gastfreundschaft und bietet den idealen Rahmen, um einen besonderen Kulturabend stimmungsvoll ausklingen zu lassen.
Die unmittelbare Nähe zum Festspielgelände macht das Casino Bregenz seit Jahrzehnten zu einem beliebten Treffpunkt während der Festspielsaison.
Ein besonderes Plus bietet Casinos Austria Club Members. Sie profitieren von 13 Prozent Ermäßigung auf Tickets für „La Traviata“. Damit wird der Zugang zu diesem Kulturgenuss noch attraktiver und einer breiteren Bevölkerungsschicht ermöglicht.
Gesellschaftliche Verantwortung mit Mehrwert
Die Zusammenarbeit mit dem Burgtheater und den Bregenzer Festspielen steht exemplarisch für den Anspruch von Casinos Austria, langfristige Partnerschaften mit gesellschaftlichem Mehrwert zu gestalten. Beide Institutionen zählen zu den bedeutendsten Kulturträgern des Landes und setzen selbst wichtige Impulse für Inklusion und Barrierefreiheit.
Mit der Fortführung der Initiative unterstreicht Casinos Austria sein Engagement, kulturelle Teilhabe aktiv zu fördern und Inklusion als festen Bestandteil gesellschaftlichen Handelns zu verankern. Das Projekt macht sichtbar, wie Kooperationen zwischen Wirtschaft und Kultur konkrete Wirkung entfalten können, für einzelne Besucherinnen und Besucher ebenso wie für ein offeneres kulturelles Miteinander.
„Unterstützungen wirken nachhaltig, wenn sie wirtschaftliche Stabilität bringen und gesellschaftlichen Mehrwert schaffen. Dieses Inklusionsprojekt ist ein klares Bekenntnis zu einem offenen, inklusiven Österreich. Es steht für mehr Chancengerechtigkeit, echte Wertschätzung sowie kulturelles Miteinander und ist damit für alle ein Gewinn.“
Martin Škopek, Vorstandsdirektor Casinos Austria