Casinos Austria stärkt barrierearmen Zugang zu Kultur

Kultur soll für möglichst viele Menschen zugänglich und erlebbar sein. Diesem Anspruch folgt Casinos Austria mit einem Inklusionsprojekt, das blinden und sehbehinderten Kulturinteressierten einen möglichst barrierefreien Zugang zu herausragenden Aufführungen ermöglicht.

Nach dem Start mit dem Burgtheater im Jahr 2023 wurde die Initiative 2025 auch bei den Bregenzer Festspielen erfolgreich umgesetzt und wird nun fortgeführt.