BIOGENA und Bayer 04 Leverkusen machen Partnerschaft offiziell

Christina Hager, Leiterin der BIOGENA Stores Deutschland Mitte/Nord mit Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen.©BIOGENA
Salzburg/Leverkusen, am 22. Juli 2026. BIOGENA ist seit dem 1. Juli 2026 offizieller Performance-Partner der Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen. Mit der heute offiziell bekanntgegebenen, auf drei Jahre angelegten Partnerschaft bündeln das österreichische Premiumunternehmen für Mikronährstoffe und einer der führenden Fußballvereine Deutschlands ihre Kompetenzen rund um Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Spitzenperformance.
Ob auf dem Trainingsplatz, im Spiel oder in der Regeneration – nachhaltige Höchstleistungen entstehen durch das Zusammenspiel vieler Faktoren. Neben professionellem Training, Erholung und mentaler Stärke spielt auch eine bedarfsgerechte Versorgung mit Mikronährstoffen eine wichtige Rolle. Genau hier setzt die Partnerschaft zwischen BIOGENA und Bayer 04 Leverkusen an: Gemeinsam möchten beide Partner das Bewusstsein für einen wissenschaftlich fundierten und ganzheitlichen Performance-Ansatz stärken.
Als offizieller Performance-Partner begleitet BIOGENA die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen über die kommenden drei Spielzeiten. Die Kooperation umfasst neben einer umfassenden Markenpräsenz im Stadion- und Vereinsumfeld auch gemeinsame digitale Content-Formate und weitere Aktivierungen. Die Maßnahmen dienen dazu, Einblicke in die Themen Gesundheit, Regeneration und Leistungsfähigkeit im Spitzensport zu geben.
„Bei BIOGENA verfolgen wir das Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, ihr persönliches Potenzial bestmöglich zu entfalten – wissenschaftlich fundiert und mit höchsten Qualitätsansprüchen. Mit Bayer 04 Leverkusen verbindet uns derselbe Anspruch an Professionalität, nachhaltige Entwicklung und Spitzenleistung. Wir freuen uns sehr darauf, die Bayer-04-Frauen als Performance-Partner auf ihrem Weg zu begleiten und gemeinsam neue Impulse im Bereich Performance und Gesundheit zu setzen“, sagt Stefan Klinglmair, COO der BIOGENA GROUP.
„Durch die langfristige Zusammenarbeit mit BIOGENA wollen wir den Frauenfußball nachhaltig stärken und die Bedeutung eines ganzheitlichen Performance-Verständnisses im Spitzensport weiter in den Fokus rücken“, sagt Linda Schöttler, Managerin Frauenfußball bei Bayer 04. „Die Expertise unseres neuen Partners wird uns sowohl im Trainingsalltag als auch im Spiel und bei der Regeneration zugutekommen.“
Die Partnerschaft ist bis zum 30. Juni 2029 vereinbart und bildet die Grundlage für eine langfristige Zusammenarbeit. Gemeinsam wollen BIOGENA und Bayer 04 Leverkusen den Frauenfußball stärken, innovative Inhalte schaffen und die Bedeutung eines ganzheitlichen Performance-Verständnisses im Spitzensport weiter in den Fokus rücken.