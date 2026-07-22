BIOGENA und Bayer 04 Leverkusen machen Partnerschaft offiziell

Ob auf dem Trainingsplatz, im Spiel oder in der Regeneration – nachhaltige Höchstleistungen entstehen durch das Zusammenspiel vieler Faktoren. Neben professionellem Training, Erholung und mentaler Stärke spielt auch eine bedarfsgerechte Versorgung mit Mikronährstoffen eine wichtige Rolle. Genau hier setzt die Partnerschaft zwischen BIOGENA und Bayer 04 Leverkusen an: Gemeinsam möchten beide Partner das Bewusstsein für einen wissenschaftlich fundierten und ganzheitlichen Performance-Ansatz stärken.

Als offizieller Performance-Partner begleitet BIOGENA die Fußballerinnen von Bayer 04 Leverkusen über die kommenden drei Spielzeiten. Die Kooperation umfasst neben einer umfassenden Markenpräsenz im Stadion- und Vereinsumfeld auch gemeinsame digitale Content-Formate und weitere Aktivierungen. Die Maßnahmen dienen dazu, Einblicke in die Themen Gesundheit, Regeneration und Leistungsfähigkeit im Spitzensport zu geben.

„Bei BIOGENA verfolgen wir das Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, ihr persönliches Potenzial bestmöglich zu entfalten – wissenschaftlich fundiert und mit höchsten Qualitätsansprüchen. Mit Bayer 04 Leverkusen verbindet uns derselbe Anspruch an Professionalität, nachhaltige Entwicklung und Spitzenleistung. Wir freuen uns sehr darauf, die Bayer-04-Frauen als Performance-Partner auf ihrem Weg zu begleiten und gemeinsam neue Impulse im Bereich Performance und Gesundheit zu setzen“, sagt Stefan Klinglmair, COO der BIOGENA GROUP.