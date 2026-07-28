Freeport eröffnet Travel Free Shop in Kleinhaugsdorf

Das Freeport Fashion- und Designer-Outlet-Center beim Grenzübergang Kleinhaugsdorf erweitert sein Angebot um einen Travel Free Shop. Die neue Filiale umfasst rund 500 Quadratmeter und überträgt ein vor allem von Flughäfen und Grenzübergängen bekanntes Verkaufskonzept auf das Outlet-Center.

Zum Sortiment gehören Spirituosen, Parfums, Kosmetik, Süßwaren, internationale Spezialitäten und saisonale Angebote. Ein besonderer Schwerpunkt liegt nach Angaben des Unternehmens auf Luxuskosmetik. Zudem werden Produkte angeboten, die speziell für den Travel-Retail-Bereich hergestellt werden und im klassischen Einzelhandel üblicherweise nicht erhältlich sind.

Nach Angaben von Freeport handelt es sich um den ersten Travel Free Shop in einem österreichischen Outlet-Center. Geschäftsführer Thomas Seikmann sieht die neue Filiale als Ergänzung zum bisherigen Konzept, das Markenprodukte zu reduzierten Outlet-Preisen anbietet.

Lage zwischen Wien und Brünn war ausschlaggebend

Freeport verfügt nach eigenen Angaben über rund 80 Geschäfte mit mehr als 250 internationalen Marken sowie ein Gastronomieangebot. Das Outlet-Center liegt an der Verbindung zwischen Wien und Brünn und ist über die Schnellstraße S3 erreichbar. Von der Wiener Stadtgrenze beträgt die Fahrzeit laut Betreiber rund 40 Minuten.

Für Travel Free war vor allem die Lage nahe der österreichisch-tschechischen Grenze ausschlaggebend. Das Unternehmen verweist zudem auf die hohe Zahl tschechischer und österreichischer Kundinnen und Kunden.

Der Travel-Retail-Sektor unterliegt besonderen Vertriebsvorgaben. Bestimmte Produkte dürfen laut Travel Free ausschließlich in autorisierten Geschäften an Flughäfen oder Grenzübergängen verkauft werden. Mit der neuen Filiale sind diese Waren nun auch im Freeport in Kleinhaugsdorf erhältlich.