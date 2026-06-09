Biogena und Recon organisieren außergewöhnliche Charity-Initiative zugunsten von Wings for Life

Biogena und Recon organisieren gemeinsam eine außergewöhnliche Charity-Initiative zugunsten von Wings for Life, der weltweit tätigen Stiftung für Rückenmarksforschung. Im Mittelpunkt der Aktion steht ein ganz besonderes Sammlerstück: ein Dodge Polara Hardtop Coupé aus dem Jahr 1968 aus der Classic-Car-Sammlung von Biogena-Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer.

Der Dodge Polara gilt als amerikanische Automobilikone der späten 1960er-Jahre. Das Hardtop Coupé verbindet kraftvolle Muscle-Car-DNA mit außergewöhnlichem Komfort und zeitloser Präsenz. Ausgestattet mit einem leistungsstarken V8-Motor steht das Fahrzeug für jene Epoche, in der automobile Ingenieurskunst, Design und Emotion auf besonders eindrucksvolle Weise zusammenfanden.

„Es gibt Dinge, die sind zu schön, um sie nur zu besitzen. Wenn ein besonderes Stück aus unserer Sammlung dabei helfen kann, Forschung zu ermöglichen und Hoffnung zu schenken, dann bekommt es eine noch größere Bedeutung“, sagt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO von Biogena. „Wings for Life leistet seit vielen Jahren beeindruckende Arbeit mit einem klaren Ziel: Querschnittslähmung heilbar zu machen. Diese Mission verdient Aufmerksamkeit, Unterstützung und starke Partner.“