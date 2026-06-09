Biogena und Recon organisieren außergewöhnliche Charity-Initiative zugunsten von Wings for Life

Classic Car aus der BIOGENA Sammlung als Hauptpreis – weitere exklusive Preise im Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro
Biogena und Recon organisieren gemeinsam eine außergewöhnliche Charity-Initiative zugunsten von Wings for Life, der weltweit tätigen Stiftung für Rückenmarksforschung. Im Mittelpunkt der Aktion steht ein ganz besonderes Sammlerstück: ein Dodge Polara Hardtop Coupé aus dem Jahr 1968 aus der Classic-Car-Sammlung von Biogena-Gründer und CEO Dr. Albert Schmidbauer.
Der Dodge Polara gilt als amerikanische Automobilikone der späten 1960er-Jahre. Das Hardtop Coupé verbindet kraftvolle Muscle-Car-DNA mit außergewöhnlichem Komfort und zeitloser Präsenz. Ausgestattet mit einem leistungsstarken V8-Motor steht das Fahrzeug für jene Epoche, in der automobile Ingenieurskunst, Design und Emotion auf besonders eindrucksvolle Weise zusammenfanden.
„Es gibt Dinge, die sind zu schön, um sie nur zu besitzen. Wenn ein besonderes Stück aus unserer Sammlung dabei helfen kann, Forschung zu ermöglichen und Hoffnung zu schenken, dann bekommt es eine noch größere Bedeutung“, sagt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO von Biogena. „Wings for Life leistet seit vielen Jahren beeindruckende Arbeit mit einem klaren Ziel: Querschnittslähmung heilbar zu machen. Diese Mission verdient Aufmerksamkeit, Unterstützung und starke Partner.“
Gemeinsame Initiative für Forschung, Hoffnung und Zusammenhalt
Mit der Charity-Aktion wollen Biogena und Recon möglichst viele Menschen motivieren, sich an der Unterstützung von Wings for Life zu beteiligen. Die Idee verbindet ein emotionales Gewinnspiel mit einem klaren gemeinnützigen Zweck: Jeder Loskauf unterstützt die Forschung an neuen Wegen zur Heilung von Querschnittslähmung.
Recon bringt als erfahrener Partner im Bereich Projektentwicklung, Immobilien und ganzheitliche Umsetzungskompetenz seine organisatorische Stärke in die Initiative ein. Biogena stellt mit dem Dodge Polara Hardtop Coupé aus der eigenen Classic-Car-Sammlung den Hauptpreis zur Verfügung und ergänzt die Aktion gemeinsam mit Ikuna um zahlreiche weitere hochwertige Preise.
Insgesamt umfasst der Gewinnpool exklusive Biogena und Ikuna Preise im Gesamtwert von über 1,5 Millionen Euro. Weitere Preise sind unter anderem Kustwerke aus der Biogena-Kunstsammlung (im Wert von je 12.000 Euro), Biogena Black Cards (im Wert von je 9.999 Euro) oder Biogena One Jahresabos (im Wert von 654 Euro).
Ein besonderes Auto für eine besondere Mission
Der als Hauptpreis zur Verfügung gestellte Dodge Polara Hardtop Coupé 1968 zählt zu den charakterstarken US-Klassikern seiner Zeit. Bekannt wurde der Polara durch seine robuste Bauweise, seinen hohen Fahrkomfort und seine kraftvolle Motorisierung.
Technische Eckdaten des Fahrzeugs:
Baujahr: 1968
Motor: V8
Getriebe: 3-Gang-TorqueFlite-Automatikgetriebe
Antrieb: Heckantrieb
Höchstgeschwindigkeit: bis zu 220 km/h
Karosserie: Hardtop Coupé
Der Classic Car bildet den emotionalen Mittelpunkt der Aktion – als Symbol für Leidenschaft, Begeisterung und die Bereitschaft, besondere Werte für eine große Sache einzusetzen.
Lose kaufen, gemeinsam mitfiebern, Gutes bewirken
Die Teilnahme erfolgt über die Plattform VIRIZE unter:
Mit jedem Los wird die Arbeit von Wings for Life unterstützt. Die Aktion richtet sich an Privatpersonen ebenso wie an Unternehmen, Teams und Unternehmer, die gemeinsam ein Zeichen setzen möchten.
„Gerade Unternehmen können hier auf einfache und zugleich emotionale Weise mitmachen: Lose für das eigene Team kaufen, gemeinsam mitfiebern und dabei eine großartige Sache unterstützen. Das verbindet, schafft Gesprächsstoff und zeigt, dass gesellschaftliches Engagement auch Freude machen darf“, so Schmidbauer.