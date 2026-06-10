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BIOGENA öffnet sich für seine Community: Zeichnung von Aktien der Biogena Good Vibes AG gestartet

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Österreichische Gesundheitsmarke lädt interessierte Anleger aus Österreich und Deutschland ein, sich an der weiteren Entwicklung der Unternehmensgruppe zu beteiligen 

Die BIOGENA GROUP geht den nächsten Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung: Die Biogena Good Vibes AG, die oberste Holding der BIOGENA GROUP mit Sitz in Salzburg, führt derzeit eine außerbörsliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien durch. Seit 10. Juni 2026 können interessierte Personen mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland über die digitale Zeichnungsstrecke unter biogena.com/aktie Aktien zeichnen. 

BIOGENA wurde vor rund 20 Jahren von Dr. Albert Schmidbauer gegründet und hat sich seither zu einer österreichischen Gesundheitsmarke mit internationaler Präsenz entwickelt. Heute steht die BIOGENA GROUP für Mikronährstoffe, eigene Produktion, Forschung und Entwicklung, Stores, PLAZA-Konzepte, diagnostische Angebote, Biohacking-Anwendungen, digitale Services und Weiterbildung im Bereich Gesundheit. 

Mit der laufenden Kapitalerhöhung soll die weitere Entwicklung der BIOGENA GROUP unterstützt werden. Laut Prospekt ist geplant, den Nettoemissionserlös insbesondere für den Ausbau der Good Health World in Koppl bei Salzburg, die Weiterentwicklung des Webshops „World of Biogena“, den weiteren Ausbau der PLAZA-Konzepte in Österreich und Deutschland, Produktentwicklung und Forschung im Bereich Wellbeing Checks und Longevity-Systemlösungen, die Erweiterung der Produktion für Biogena ONE sowie den Ausbau des E-Commerce-Marketings in Deutschland einzusetzen. 

„BIOGENA ist in den vergangenen Jahren gemeinsam mit einer starken Community gewachsen – mit Kunden, Partnern, Ärzten, Therapeuten, Mitarbeitern und Menschen, die sich für Gesundheit, Prävention und ein bewusstes Leben interessieren“, sagt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA GROUP. „Mit diesem Schritt öffnen wir BIOGENA nun auch für interessierte Anleger. Es ist eine Einladung, die weitere Entwicklung unseres Unternehmens als Aktionär zu begleiten.“ 

Wir möchten Gesundheit zugänglicher, persönlicher und erlebbarer machen
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Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA GROUP

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Wachstum aus eigener Kraft und klare strategische Schwerpunkte

Die BIOGENA GROUP ist insbesondere in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln sowie ergänzenden Gesundheitsservices tätig. Laut Prospekt lag der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2024/2025 bei rund 124,9 Mio. Euro. Die Gruppe beschäftigt mehr als 480 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk von rund 30.000 Partnerärzten und Therapeuten sowie über mehr als 1 Mio. Kunden in über 70 Ländern. 

Die Wachstumsstrategie der Emittentin beruht laut Prospekt im Wesentlichen auf dem weiteren Ausbau des E-Commerce als skalierbarem Kernkanal, dem Aufbau des Apothekenkanals in der DACH-Region sowie der Stärkung der Stores und Labs. Deutschland stellt dabei einen zentralen Wachstumsmarkt dar.

„Wir möchten Gesundheit zugänglicher, persönlicher und erlebbarer machen“, so Schmidbauer. „Unsere Vision ist eine World of BIOGENA, in der hochwertige Mikronährstoffe, Beratung, Diagnostik, digitale Services, Biohacking und Wissen zu einem ganzheitlichen Gesundheitsangebot zusammenwachsen.“ 

Öffentliche Aktienzeichnung bis voraussichtlich 22. Juli 2026 

Das öffentliche Angebot umfasst bis zu 4.164.064, unter Inanspruchnahme der Erweiterungsmöglichkeit bis zu 5.205.080, neu ausgegebene auf Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag der Biogena Good Vibes AG. Der Angebotspreis beträgt 4,803 Euro je Aktie. Die Gesellschaft strebt einen Bruttoerlös aus dem Angebot von rund 20 Mio. Euro, bei Inanspruchnahme der Erweiterungsmöglichkeit von rund 25 Mio. Euro, an. 

Die Zeichnung ist seit 10. Juni 2026 möglich. Die Angebotsfrist läuft voraussichtlich bis 22. Juli 2026, 24:00 Uhr MESZ. Die Angebotsfrist kann nach alleinigem Ermessen der Gesellschaft jederzeit verkürzt, verlängert oder beendet werden. 

Das öffentliche Angebot richtet sich ausschließlich an Personen mit Wohnsitz in Österreich und Deutschland. Weitere Informationen zur Kapitalerhöhung, zum veröffentlichten Prospekt sowie zur Möglichkeit der Zeichnung finden sich unter: biogena.com/aktie 

Die Gesellschaft beabsichtigt, die Notierung und Zulassung zum Handel der Aktien im Direct Market Plus als Segment des Vienna MTF der Wiener Börse zu beantragen. Der Antrag soll laut Prospekt voraussichtlich am 13. August 2026 gestellt werden. Die Notierung und Aufnahme des Handels wird derzeit voraussichtlich am oder um den 27. August 2026 erwartet. Eine Verpflichtung der Emittentin zur Beantragung oder Erlangung der Notierung besteht nicht.  

Rechtlicher Hinweis: Werbung

Über BIOGENA

BIOGENA ist ein österreichisches Familienunternehmen mit Sitz in Salzburg sowie weiteren Standorten in Deutschland. Seit rund 20 Jahren steht BIOGENA für ein ganzheitliches Gesundheitsverständnis, das wissenschaftlich fundiert, qualitätsbewusst und zukunftsorientiert ist. 

Die BIOGENA GROUP ist insbesondere in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln sowie ergänzenden Services tätig. Die Gruppe beschäftigt laut Prospekt mehr als 480 Mitarbeiter, arbeitet mit rund 30.000 Partnerärzten und Therapeuten zusammen und erreicht mehr als 1 Mio. Kunden in über 70 Ländern. 

In der BIOGENA Good Health World bei Salzburg werden Mikronährstoffprodukte nach dem Reinstoffprinzip entwickelt und hergestellt. Ergänzend dazu entwickelt BIOGENA digitale Gesundheitsangebote, diagnostische Konzepte, Biohacking-Anwendungen, Stores, PLAZA-Konzepte und Weiterbildungsangebote der BIOGENA ACADEMY. 

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