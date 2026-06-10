BIOGENA öffnet sich für seine Community: Zeichnung von Aktien der Biogena Good Vibes AG gestartet

Die BIOGENA GROUP geht den nächsten Schritt in ihrer Unternehmensentwicklung: Die Biogena Good Vibes AG, die oberste Holding der BIOGENA GROUP mit Sitz in Salzburg, führt derzeit eine außerbörsliche Kapitalerhöhung durch die Ausgabe neuer Aktien durch. Seit 10. Juni 2026 können interessierte Personen mit Wohnsitz in Österreich oder Deutschland über die digitale Zeichnungsstrecke unter biogena.com/aktie Aktien zeichnen.

BIOGENA wurde vor rund 20 Jahren von Dr. Albert Schmidbauer gegründet und hat sich seither zu einer österreichischen Gesundheitsmarke mit internationaler Präsenz entwickelt. Heute steht die BIOGENA GROUP für Mikronährstoffe, eigene Produktion, Forschung und Entwicklung, Stores, PLAZA-Konzepte, diagnostische Angebote, Biohacking-Anwendungen, digitale Services und Weiterbildung im Bereich Gesundheit.

Mit der laufenden Kapitalerhöhung soll die weitere Entwicklung der BIOGENA GROUP unterstützt werden. Laut Prospekt ist geplant, den Nettoemissionserlös insbesondere für den Ausbau der Good Health World in Koppl bei Salzburg, die Weiterentwicklung des Webshops „World of Biogena“, den weiteren Ausbau der PLAZA-Konzepte in Österreich und Deutschland, Produktentwicklung und Forschung im Bereich Wellbeing Checks und Longevity-Systemlösungen, die Erweiterung der Produktion für Biogena ONE sowie den Ausbau des E-Commerce-Marketings in Deutschland einzusetzen.

„BIOGENA ist in den vergangenen Jahren gemeinsam mit einer starken Community gewachsen – mit Kunden, Partnern, Ärzten, Therapeuten, Mitarbeitern und Menschen, die sich für Gesundheit, Prävention und ein bewusstes Leben interessieren“, sagt Dr. Albert Schmidbauer, Gründer und CEO der BIOGENA GROUP. „Mit diesem Schritt öffnen wir BIOGENA nun auch für interessierte Anleger. Es ist eine Einladung, die weitere Entwicklung unseres Unternehmens als Aktionär zu begleiten.“