Air Corsica startet ab Wien mit Direktflügen nach Ajaccio und Bastia

Air Corsica ist neu am Flughafen Wien vertreten und nimmt im Sommer 2026 gleich zwei Verbindungen auf die französische Mittelmeerinsel Korsika auf. Seit 7. Juni fliegt die korsische Fluggesellschaft einmal wöchentlich, jeweils sonntags, von Wien nach Ajaccio. Ab 14. Juni folgt zusätzlich Bastia, das bis 30. September zweimal wöchentlich, mittwochs und sonntags, angeflogen wird. Die Strecke nach Ajaccio ist bis 4. Oktober geplant. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320.

Für den Flughafen Wien bedeutet der Start von Air Corsica eine weitere Stärkung des touristischen Sommerflugplans. „Kaum ein anderes Reiseziel verbindet mediterranes Lebensgefühl, eindrucksvolle Küstenlandschaften und spektakuläre Bergwelten so einzigartig wie Korsika, und das nur knapp zwei Flugstunden von Wien entfernt“, sagte Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. Mit Ajaccio und Bastia werde das Sommerangebot um zwei attraktive Mittelmeerziele erweitert.

Air Corsica will internationales Netz stärken

Auch bei Air Corsica wird der Start in Wien als strategischer Schritt gesehen. Marie-Hélène Casanova-Servas, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Air Corsica, sprach von einem wichtigen Bestandteil der Wachstumsstrategie der Airline. Der Ausbau des Angebots außerhalb der Public-Service-Obligation-Regelungen solle dazu beitragen, das internationale Streckennetz weiter zu stärken.

Langfristig möchte Air Corsica die derzeit von Anfang Juni bis Anfang Oktober geplanten Verbindungen ausweiten. Ziel sei auch eine gleichmäßigere Verteilung der Reisebewegungen über das Jahr, um nachhaltigen und qualitativ hochwertigen Tourismus zu fördern.

Ajaccio und Bastia als Ausgangspunkte für Rundreisen

Die neuen Direktflüge machen Korsika vor allem für individuelle Rundreisen interessant. Ajaccio im Westen und Bastia im Norden liegen rund zweieinhalb Autostunden voneinander entfernt und bieten unterschiedliche Zugänge zur Insel.

Ajaccio steht für mediterranes Flair, historische Altstadtgassen, Napoleons Geburtshaus und nahegelegene Badebuchten. Bastia punktet mit altem Hafen, italienisch geprägter Architektur, lebendiger Altstadt und der Nähe zu den Stränden der Ostküste.

Auch der Süden Korsikas ist von Ajaccio aus gut erreichbar. Bonifacio, eine der spektakulärsten Küstenstädte des Mittelmeers, liegt etwa zwei Autostunden entfernt. Die Stadt thront auf hellen Kalksteinfelsen über dem Meer und zählt mit historischer Oberstadt, Naturhafen und Blick Richtung Sardinien zu den bekanntesten Höhepunkten der Insel.

Korsika rückt näher an Österreich

Mit den neuen Verbindungen nach Ajaccio und Bastia wird Korsika ab Wien deutlich komfortabler erreichbar. Die Insel, die als „Île de Beauté“ bekannt ist, verbindet Strände, Berglandschaften, Küstenstädte und mediterrane Kultur auf engem Raum. Für österreichische Reisende entsteht damit im Sommer 2026 eine neue direkte Anbindung an eines der vielseitigsten Reiseziele im Mittelmeerraum.