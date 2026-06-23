ABO

Rektor der Bruckner Uni Linz bestellt: SPÖ und Grüne dagegen

Subressort
Technik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Martin Rummel wurde wiederbestellt
  1. home
  2. Leben
  3. Technik
Ohne die Stimmen von SPÖ-Landesrat Martin Winkler und Grün-Landesrat Stefan Kaineder hat Schwarz-Blau am Montag in der Regierungssitzung Martin Rummel zum Rektor der Anton Bruckner Privatuni Linz wiederbestellt. Rummel tritt mit Oktober seine zweite Amtsperiode für fünf Jahre an. 17 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich um den Job beworben.

von

Der 52-Jährige gilt als umstritten. Im Juni 2023 war ein Budgetloch von 1,5 Millionen Euro an der Anton Bruckner Uni bekannt geworden, der Landesrechnungshof hatte bei seiner Prüfung im Jahr darauf zweckwidrige Verwendung von Mitteln kritisiert und 17 Empfehlungen ausgesprochen.

Während des Bestellprozesses waren sich Uni-Senat und Uni-Rat auch nicht einig über dessen neuerliche Wahl. Der Rat unter Vorsitz von Stelzer hatte als höchstes Gremium Mitte Juni Rummel dennoch zum künftigen Rektor vorgeschlagen, die endgültige Bestellung musste dann noch durch die Landesregierung erfolgen. SPÖ und Grüne störten sich daran, dass "machtpolitische Interessen über fachliche Expertise" gestellt worden seien und stimmten nicht zu. Stelzer hatte hingegen versichert, dass die Führung der Anton Bruckner Uni "auf einem sorgfältigen und transparenten Auswahlverfahren basiert".

An der Anton Bruckner Uni werden Musik, Schauspiel und Tanz unterrichtet. Die Universität mit mehr als 200-jähriger Geschichte ist seit 2004 als Privatuniversität im Eigentum des Landes Oberösterreich akkreditiert.

LINZ: FOTO: APA/Petra Moser

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Singer-Songwriterin Charis setzt auf ihre Texte
News
Newcomerin Charis setzt auf eine emotionale Reise
Peter Alexander war Entertainer durch und durch
News
Programmschwerpunkte und Album zum 100er von Peter Alexander
Christian Ludwig Attersee (l.) und Michael Ludwig
Schlagzeilen
Attersee wurde von Wien vergoldet: Ehrung für Malerfürsten
Forensic Architecture siegte bei Prix Ars Electronica 2026 mit Arbeit zu Gazakrieg
Technik
Ars Electronica: Prix an Arbeiten über aktuelle Konflikte
Das Innsbrucker Brenner-Archiv beleuchtet Bachmanns Innsbruck-Verbindungen
Technik
"Brenner-Archiv" beleuchtet Innsbruck-Bezüge von Ingeborg Bachmann
Höhere Beteiligung durch Gratiseintritte
Technik
Kulturelle Teilhabe mit und ohne Migrationshintergrund etwa gleich
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER