Rektor der Bruckner Uni Linz bestellt: SPÖ und Grüne dagegen

Der 52-Jährige gilt als umstritten. Im Juni 2023 war ein Budgetloch von 1,5 Millionen Euro an der Anton Bruckner Uni bekannt geworden, der Landesrechnungshof hatte bei seiner Prüfung im Jahr darauf zweckwidrige Verwendung von Mitteln kritisiert und 17 Empfehlungen ausgesprochen.

Während des Bestellprozesses waren sich Uni-Senat und Uni-Rat auch nicht einig über dessen neuerliche Wahl. Der Rat unter Vorsitz von Stelzer hatte als höchstes Gremium Mitte Juni Rummel dennoch zum künftigen Rektor vorgeschlagen, die endgültige Bestellung musste dann noch durch die Landesregierung erfolgen. SPÖ und Grüne störten sich daran, dass "machtpolitische Interessen über fachliche Expertise" gestellt worden seien und stimmten nicht zu. Stelzer hatte hingegen versichert, dass die Führung der Anton Bruckner Uni "auf einem sorgfältigen und transparenten Auswahlverfahren basiert".

An der Anton Bruckner Uni werden Musik, Schauspiel und Tanz unterrichtet. Die Universität mit mehr als 200-jähriger Geschichte ist seit 2004 als Privatuniversität im Eigentum des Landes Oberösterreich akkreditiert.