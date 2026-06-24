Eine ganz eigene Marke: Sonderwertzeichen für Georg Danzer

Er ist und bleibt seine eigene Marke im weiten Feld des Austropops - und bekommt nun eine Sonderbriefmarke: Zum 80. Geburtstag des 2007 verstorbenen Georg Danzer ("Jö schau") veröffentlicht die Post ein Wertzeichen in Hochprägung mit dem Konterfei des Sängers samt Gitarre und Schlapphut. Die Briefmarke hat einen Nennwert von 3,10 Euro und dient damit Nicht-Sammlern zur Frankierung eines "Päckchens S" innerhalb Österreichs.

von APA