Eine ganz eigene Marke: Sonderwertzeichen für Georg Danzer

Er ist und bleibt seine eigene Marke im weiten Feld des Austropops - und bekommt nun eine Sonderbriefmarke: Zum 80. Geburtstag des 2007 verstorbenen Georg Danzer ("Jö schau") veröffentlicht die Post ein Wertzeichen in Hochprägung mit dem Konterfei des Sängers samt Gitarre und Schlapphut. Die Briefmarke hat einen Nennwert von 3,10 Euro und dient damit Nicht-Sammlern zur Frankierung eines "Päckchens S" innerhalb Österreichs.
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Insgesamt werden 150.000 Briefmarkenblöcke aufgelegt, die in allen Postfilialen oder auf onlineshop.post.at erhältlich sind. Am Samstag (27. Juni) wird überdies aus Anlass des Tages der Erstveröffentlichung des Wertzeichens mit dem Meister des elaborierten Wienerischen ein Sonderpostamt inklusive Sonderstempel am Rathausplatz in Scheibbs eingerichtet - jener niederösterreichischen Bezirkshauptstadt, der Danzer 2005 in seinem Song "Von Scheibbs bis Nebraska" ein musikalisches Denkmal gesetzt hat.
Sonderbriefmarke der Serie "Austropop" mit Georg Danzer